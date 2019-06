Anzeige

Interview Förderung als wichtiger Anreiz Sabine Märtin, Leiterin OTH Professional an der OTH Amberg-Weiden, spricht über die Weiterbildung und auch deren Förderung.

Von François Baumgartner, Wirtschaftszeitung

Amberg.Frau Märtin, welche Unterschiede gibt es zwischen einem Vollzeitstudium und einem berufsbegleitenden Studiengang?

Sabine Märtin: Ein berufsbegleitendes Studium ist speziell auf die Bedürfnisse berufstätiger Personen zugeschnitten. Das äußert sich zunächst darin, dass Präsenzzeiten grundsätzlich am Wochenende, in den Abendstunden oder in Blockveranstaltungen geplant werden. Zudem sind Präsenzzeiten und die für ein Semester vorgesehenen Leistungen im Vergleich zum Vollzeitstudium reduziert und es werden verstärkt Blended-Learning-Modelle eingesetzt, das sind Lernmodelle, bei denen computergestütztes Lernen, zum Beispiel über das Internet, und klassischer Unterricht kombiniert werden.

Wer trägt hier die Kosten?

Bei den Kosten wird unterschieden zwischen berufsbegleitendem Bachelorstudium und weiterbildendem Masterstudium. Berufsbegleitende Bachelorstudiengänge sind sogenannte grundständige Studiengänge. Das hat zur Folge, dass an der Hochschule vorhandene Ressourcen wie etwa Räume oder Lehrmaterialien unentgeltlich genutzt werden dürfen. Zum Mehraufwand für die berufsbegleitende Studienform zählt beispielsweise die Vergütung für die Dozierenden in diesen speziellen Kursen. Die errechneten Kosten werden über Gebühren durch die Teilnehmer am jeweiligen Studiengang finanziert. Das Bayerische Hochschulgesetz sieht allerdings eine Deckelung der Kosten vor.

Und berufsbegleitende Masterstudiengänge?

Da müssen wir zu Vollkosten kalkulieren und dürfen keine Ressourcen der Hochschule unentgeltlich nutzen. Berufsbegleitende Masterstudiengänge werden meist im Rahmen der akademischen Weiterbildung angeboten. Sie setzen als Weiterbildungsstudium unter anderem eine einjährige Berufstätigkeit nach Abschluss eines Bachelorstudiums voraus. Wie bei anderen Weiterbildungsanbietern auch werden die Kosten in Form von Gebühren auf die Teilnehmenden umgelegt.

Weshalb ist das so?

Bayerische Hochschulen müssen ihre Weiterbildungsangebote nach den oben beschriebenen Kalkulationsgrundlagen aus den Gebühren der Teilnehmenden finanzieren. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, um eine Wettbewerbsverzerrung auf dem Weiterbildungsmarkt zu verhindern. Es wird keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

„Förderprogramme und Stipendien würden die Entscheidung für eine akademische Weiterbildung erleichtern.“ Sabine Märtin



Gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen akademischen und nichtakademischen Weiterbildungsprogrammen?

Akademische und nichtakademische Weiterbildungsangebote richten sich an verschiedene Zielgruppen und haben somit unterschiedliche Zulassungsvoraussetzungen. Mit der Qualität der Angebote hat das nichts zu tun.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Auf welche Kriterien sollte man also besonders achten?

Wer sich weiterbilden möchte, sollte vor allem sein Ziel kennen. Beim Vergleich von Angeboten ist darauf zu achten, ob Inhalte klar festgelegt und detailliert beschrieben sind und ob eine persönliche Beratung erfolgt. Wichtig sind auch Informationen über Teilnahmevoraussetzungen, Leistungsnachweise und die Qualitätskontrolle der Bildungsangebote. Die Finanzierbarkeit oder die Unterstützung durch den Arbeitgeber spielen ebenfalls eine Rolle.

Wer könnte hier mehr leisten?

Institutionalisierte Fördermöglichkeiten oder Stipendien für akademische Weiterbildung sind rar. Förderprogramme würden die Entscheidung für eine akademische Weiterbildung erleichtern und wären für potenzielle Studierende sicherlich ein wichtiger Anreiz.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie hierzu auch Weiterbildung als Basis undDigitale Fertigkeiten fördern