Studie Frauen arbeiten mehr als Männer Frauen in Deutschland verbringen jeden Tag vier Stunden und 29 Minuten mit unbezahlter Arbeit. Damit liegen sie im Schnitt.

Mail an die Redaktion Frauen verarbeiten Kleidung im chinesischen Chengde. Weltweit arbeiten Frauen mehr als Männer. Foto: Jin Liangkuai/XinHua

Genf.Dazu gehören etwa der Haushalt, Kümmern um Angehörige sowie Vereins- und Wohltätigkeitsarbeit. Mit diesen 269 Minuten liegen die Frauen in Deutschland nach einer neuen Studie in 41 Ländern ziemlich genau im Durchschnitt, wie die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Genf mitteilten.

Stärkere Belastung

Wie es um die Männer in Deutschland bestellt ist, verrät die Studie nicht. Aber im Durchschnitt aller 41 Länder arbeiten Frauen 266 Minuten am Tag ohne Bezahlung, während Männer sich gerade mal 108 Minuten dafür einspannen lassen. Wenn neben dem bezahlten Job auch Arbeitsstunden im Haushalt, bei der Pflege und bei gemeinnützigen Aktivitäten gezählt werden, sind Frauen deutlich stärker belastet: Sie arbeiten im Schnitt 55 Stunden pro Woche, Männer 49.

Die Studie umfasst 1,2 Milliarden Arbeitende in 41 Ländern. Darunter waren die 28 EU-Länder sowie China, Südkorea, die Türkei, die USA und einige mittel- und südamerikanische Staaten. (dpa)

