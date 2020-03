Anzeige

Arbeitsmarkt Frauen verdienen weiterhin weniger Das Gehalt der Männer liegt 20 Prozent über dem der weiblichen Kollegen. Im Westen ist der Unterschied größer als im Osten.

Merken

Mail an die Redaktion Die sogenannte Gender Pay Gap liegt im Osten bei sieben Prozent, im Westen bei 21. Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa

Wiesbaden.Auf dem deutschen Arbeitsmarkt verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger Geld als Männer. Im vergangenen Jahr lagen ihre Einkommen im Schnitt 20 Prozent unter denen der Männer, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Das bedeutet zum Vorjahr einen leichten Rückgang der Lücke um einen Prozentpunkt. Diese sogenannte Gender Pay Gap fiel im Osten mit sieben Prozent erneut deutlich geringer aus als im Westen mit 21 Prozent.

Rund drei Viertel des Einkommensunterschieds lassen sich laut Bundesamt auf strukturelle Unterschiede in der Erwerbstätigkeit zurückführen. So arbeiten Frauen häufiger in Niedriglohnbranchen und sind auch öfter in Teilzeit oder Minijobs beschäftigt. Das letzte Viertel des Gehaltsunterschieds wird als bereinigte Gender Pay Gap bezeichnet. (dpa)