Für Wandel durch Handel

Anzeige

Keine zwei Länder, in denen es einen McDonald’s gibt, haben jemals Krieg gegeneinander geführt. New-York-Times Kolumnist Thomas Friedman verwies 1996 mit diesem Satz plakativ auf eine Grundannahme westlicher Denkwelten: Freihandel, demokratische Systeme und internationale Organisationen sind die Kombination, die den Frieden in der Welt fördert und festigt. Der Austausch zwischen Ländern ermutigt das Verständnis für das Leben der „Anderen“ und legt die Basis für einen friedlichen Umgang. Wandel durch Handel, so die Formel. Sie knüpft bei Kant an, findet sich in der Charta der Vereinten Nationen und legt die Basis für ein regelbasiertes Welt-(Handels) System.

Nun ist spätestens seit der Ukraine-Krise klar, dass die „McDonald’`s-Theorie“ nicht einmal in Europa realitätsfest ist. Klar ist aber auch, dass Abschottung weder Wohlstand noch freiheitliche Ordnungen befördern. Nord-Korea ist ein lebendes Beispiel dafür.

Das multilaterale „McDonald’`s-System“ wird momentan von zwei Seiten attackiert. Zum einen entwickelt sich US-Präsident Trump zur Vorzeigefigur eines um sich greifenden Protektionismus. Das hat Gründe, viele sind berechtigt und sollten alle zum Nachdenken bringen. Letztlich aber ist Protektionismus ein Reflex der Unfähigkeit, Offenheit zu handhaben und ein Versuch, die eigenen Fehlentscheidungen auf andere zu überwälzen. Zum anderen ist da China, ein Land, das unübersehbar in die Welt (Handels-) Gesellschaft eingetreten ist. Das staatskapitalistische China schottet sich nicht ab, Präsident Xi Jingpin sprach sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos explizit für das Prinzip des Freihandels aus. Aber bei aller Offenheit, die China propagiert: Ein Systemwechsel scheint nicht auf der Agenda zu stehen. Handel ja, Wandel nein.

Das wirft Fragen auf. Wird es sinnvoll sein, unser System weiter für alle offen zu halten? Sollen wir die Einkaufstour der Chinesen in Europa kontrollieren? Sollen wir staatlich geprägte Methoden übernehmen – Stichwort Industriepolitik? Oder wird das Prinzip „Wandel durch Handel“` andere Systeme als das freiheitliche Prinzip fördern? Für die Antworten fehlen Erfahrungswerte. Umsicht und Weitsicht sind gefragt. System und Werte der westlichen, freiheitlich-demokratisch-marktwirtschaftlichen Welt stehen vor einer großen Herausforderung.