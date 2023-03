Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof bekommt neuen Chef Der Konzern soll mit Olivier van den Bossche einen neuen Chef bekommen.

dpa

Mail an die Redaktion Der künftige Chef von Galeria Karstadt Kaufhof: Olivier van den Bossche. Foto: Henning Kaiser/Henning Kaiser/dpa

Essen.Der schwer angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof bekommt einen neuen Chef. Der frühere Kaufhof-Chef Olivier van den Bossche soll in wenigen Wochen die Leitung des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns übernehmen, wie Galeria am Donnerstag in Essen mitteilte.