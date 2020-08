Anzeige

Aussenansicht Ganze Branche vor dem Aus Das Sterben der Veranstaltungssparte hat Folgen für ganz Deutschland. Es gilt, endlich eine Perspektive zu finden.

Von Achim von Michel, Mittelstandsexperte

München.Die Veranstaltungswirtschaft gehört mit all ihren Messen, Ausstellungen, Festen, Kulturvorstellungen, Kongressen und Konzerten zu den bedeutendsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. In Bayern steht sie hinter der Automobil- und der Gesundheitsbranche an dritter Stelle und schafft vergleichbare sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Bruttowertschöpfung. Landesweit finden jährlich rund drei Millionen professionelle Veranstaltungen mit fast einer halben Milliarde Besucher statt. Doch die momentane Situation des Verbotes für Großveranstaltungen kommt faktisch einem Berufsverbot für viele Unternehmen und Selbstständige gleich.

Bayernweit fast 50 000 Betroffene in der Sparte

Nicht nur die Ausrichter dieser Veranstaltungen sind davon betroffen, sondern darüber hinaus auch Kreative und Künstler, die auf solchen Events arbeiten. Allein in Bayern sind dies insgesamt fast 50 000 Unternehmen und Selbstständige. Wir brauchen deshalb dringend einen direkten Dialog zwischen Betroffenen und Politik, um die Situation klar darzustellen und gemeinsam nach geeigneten Lösungen zu suchen. Als Fürsprecher des Mittelstands fordert der BVMW im Namen der vielen betroffenen Unternehmen und Selbständigen eine dringende Ausweitung der Überbrückungshilfen, ein angepasstes Kreditprogramm und Hilfen durch steuerliche Verlustrückträge.

Politik ist jetzt gefordert

Lassen wir die Veranstaltungswirtschaft jetzt sterben, wird dies gravierende Folgen für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Die Veranstaltungsbranche hat bis jetzt alle Maßnahmen zur Eindämmung des Virus klaglos mitgetragen und Lösungsansätze zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen geliefert. Doch durch die anhaltenden Einschränkungen drohen einer gesamten Branche nicht nur reihenweise Insolvenzen, sondern auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Unternehmen, Existenzen, Familien, Menschen und ganze Lebenswerke stehen angesichts von mehr als fünf Monaten ohne Aufträge und ohne konkrete Hilfen vor dem unmittelbaren Aus. Hunderttausende Arbeitsplätze sind akut gefährdet!

Die Politik ist deshalb dringend dazu aufgefordert, den vielen Selbstständigen und mittelständischen Unternehmen trotz des Verbotes von Großveranstaltungen eine Perspektive zu geben.

Der Autor ist Landesbeauftragter für Politik im Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Bayern (BVMW).

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.