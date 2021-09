Anzeige

Tarife GDL und Bahn einigen sich auf Tarifvertrag Im monatelangen Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn gibt es nun eine Lösung. Mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn eine Einigung gefunden.

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn scheinen die Verhandlungen Fortschritte gemacht zu haben. Foto: Oliver Berg/dpa

Deutsche Bahn und GDL haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt. Foto: Fabian Strauch/dpa

Berlin.Der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL ist gelöst. Das teilten die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), mit. Sie hatten in den Verhandlungen vermittelt.

Günther sprach von einer guten Nachricht für alle Kundinnen und Kunden der Bahn. „Am Ende steht jetzt ein Ergebnis, das von allen Beteiligten getragen wird.“ Weil sagte, die Beteiligung von Außenstehenden sei angesichts der zunächst recht verfahrenen Situation wohl nützlich gewesen. Die Ergebnisse sollen am Vormittag in Berlin präsentiert werden.

Zugleich kündigte die größere Bahn-Gewerkschaft EVG am Donnerstag an, dem Unternehmen ihrerseits einen Forderungskatalog vorzulegen. „Wir bereiten uns auf Verhandlungen vor, aber auch auf Maßnahmen bis hin zum Arbeitskampf“, sagte Klaus-Dieter Hommel, der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) der Deutschen Presse-Agentur. Das geschehe aber in Ruhe und ohne Hektik. „Wenn es einen Abschluss mit der GDL gibt, nehmen wir ihn zur Kenntnis und werden ihn bewerten.“

