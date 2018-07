Energiewende Gegenwind für die Windkraft Die Naturschutzinitiative sieht die Natur als Verlierer – doch für den Klimaschutz gibt es keinen Plan B.

Von Mechtild Nitzsche

Merken

Mail an die Redaktion Mit der Energiewende wird die Energieerzeugung dezentraler – und damit im Landschaftsbild auch sichtbarer. Foto: Sandor Jackal/stock.adobe.com

München.111 Windräder gingen in Bayern 2017 in Betrieb – im ersten Quartal 2018 waren es acht. Diese Antwort gab das Wirtschaftsministerium auf eine Landtagsanfrage der Grünen. Viele sehen einen Zusammenhang zwischen der Flaute im Ausbau der Windenergie und der bayerischen 10H-Regelung. Diese gibt vor, dass unter dem Abstand einer Windkraftanlage zur nächsten Wohnbebauung von zehnmal der Anlagenhöhe – in der Regel kaum unter zwei Kilometer – die Planung allein in die Zuständigkeit der kommunalen Bauleitplanung fällt.

„Die Staatsregierung lässt die Kommunen mit dieser Aufgabe allein und erschwert so eine gute fachliche Planung der Windenergie in Bayern“, sagt Dr. Herbert Barthel, Referent für Energie und Klimaschutz beim Bund Naturschutz in Bayern e. V., der sich für eine Rückkehr zur Regionalplanung von 2011 einsetzt. „Im Prinzip schiebt 10H die Auswahl auf geschlossene Waldflächen und gefährdet Naturwälder.“ Was der Bund Naturschutz bedauert, dürfte andere freuen.

Denn die Energiewende, die die Umstellung der Energieerzeugung von Kern- und Kohlekraft auf Sonne, Windkraft und Biomasse anstrebt, bekommt immer mehr Gegenwind. Und das nicht nur von den üblichen Verdächtigen der alten Energieindustrien, sondern auch aus den Reihen der Naturschützer. Besonders quer schießt die Naturschutzinitiative e.V., deren Bundesvorsitzender Harry Neumann die Energiewende immer wieder als gescheitert bezeichnet. Seiner Ansicht nach wird Naturschutz ideologisch in Klimaschutz umgedeutet – auf Kosten der Biodiversität. Seine Initiative behauptet: „Windkraftindustrie und Naturschutz sind nicht vereinbar.“

Auswirkungen auf Artenschutz

Barthel widerspricht dem Interessenkonflikt zwischen Naturschutz und Energiewende nicht, plädiert aber für eine differenziertere Betrachtung: „Für den Bund Naturschutz sind Atomausstieg und Klimaschutz, aber auch Gerechtigkeit, Teilhabe, Regionalität und Dezentralität in der Energiepolitik wichtige Ziele“, erklärt er. „Und auch der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf den Artenschutz.“ Doch da Windanlagen in der freien Landschaft gebaut werden müssen, können sie direkt negativ auf das Ökosystem vor Ort wirken.

„Darum ist es notwendig, darauf zu achten, dass keine Artenschutzprobleme entstehen – aber in einer konstruktiven Diskussion. Gibt es alte Bäume mit seltenen Fledermausarten, wird das Landschaftsbild in unvertretbarer Weise gestört? Solche Gründe können dazu führen, dass eine Windkraftanlage abgelehnt wird. Aber wer generell gegen Windkraft ist, lehnt den Klimaschutz insgesamt ab, betont Barthel.

Dies ist für ihn keine Option: „Das Klimaschutzziel von Paris 2015 legt eine Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius fest. Bis zu dieser Grenze sind die Konsequenzen voraussagbar. Darüber hinaus sind sie ungeheuerlich – ankündigen werden sie sich mit Dürren und Überschwemmungen, enden werden sie in Kriegen um Ressourcen.“ Der Ausbau der regenerativen Energien im verträglichen Rahmen scheint da die bessere Wahl: Allerdings sieht die Naturschutzinitiative ein Defizit bei definierten Belastungsgrenzen für Natur, Arten, Menschen, Wälder und Landschaften. Das kann Barthel nicht nachvollziehen: „Es gibt definierte Belastungsgrenzen, zum Beispiel in Form von Emissionsschutzgesetzen, Stichwort TA Lärm. Auch der Schattenwurf oder die bedrückende Wirkung von baulichen Bestandteilen wird vor der Genehmigung einer Windkraftanlage geprüft.“ Für die Natur gebe es die Ausweisung von Naturschutzgebieten, Nationalparks und Naturwaldgebieten sowie spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen vor Ort.

„Diese Sicht ist eigenartig“

Ein weiterer Vorwurf der Naturschutzinitiative lautet, dass das EEG mit seiner Fokussierung auf bekannte erneuerbare Energien und Privilegierungen zum Beispiel im Baurecht die Erforschung alternativer Energietechniken behindere. „Diese Sicht ist eigenartig“, sagt Barthel. „Unser Energiesystem ist ja schon älter, in alten Zeiten hatten wir Holz, dann folgten vor 100 Jahren Wasserkraft, später große Kraftwerke, Kohle und Kernenergie. Jetzt, seit etwa einer Generation, gibt es neuere Energien wie Wind und Sonne – in den Dimensionen, von denen wir reden, ist das schon ziemlich neu.“

Darauf zu warten, dass aus der Wissenschaft die erhofften neuen Technologien kommen und in reale Lösungen umgesetzt werden – dafür fehle angesichts der voranschreitenden Klimakatastrophe die Zeit. „Wenn man eine neue Technologie entwickelt, muss man mindestens ein Vierteljahrhundert ansetzen, bis sie einsetzbar ist. Diese Zeit haben wir nicht mehr.“

Weitere Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier.