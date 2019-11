Grammer expandiert in China

Die Changgchun Fawsn Group mit Sitz in Changchun in der Provinz Jilin ist ein Tochterunternehmen eines der größten Automobilhersteller Chinas. Der Konzern beschäftigt 9500 Mitarbeiter und produziert ein breites Spektrum an Automobilkomponenten und -systemen vor allem für die FAW-Gruppe für den chinesischen Markt und den Export.

Über die Grammer AG



Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen für die Fahrzeug-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Segment Automobile liefert Grammer Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, und Bediensysteme an die Fahrzeugindustrie. Mit rund 15000 Mitarbeitern ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.