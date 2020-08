Anzeige

Elektromobilität Großauftrag für Regensburger Unternehmen Der Autozulieferer Vitesco Technologies liefert ein zentrales Bauteil des Elektroantriebs für den ID.3 von Volkswagen.

Mail an die Redaktion Das Regensburger Unternehmen Vitesco Technologies ist Alleinlieferant des Antriebssteuergeräts der MEB-Plattform von Volkswagen. Nach dem Volkswagen ID.3 wird die Elektronik in weiteren Elektrofahrzeugen von Volkswagen - sowie von anderen Konzernmarken, die den MEB nutzen - in Serie gehen. Das Antriebssteuergerät hat mehrere Schlüsselfunktionen im elektrischen Antriebsstrang: Es aktiviert die Elektromaschine, es koordiniert sämtliche Befehle, die per Fahrpedal ausgelöst werden; es ist eingebunden ins Lade- und Energiemanagement sowie in den Hochvoltkoordination des Systems; und es bildet die Schnittstelle zu den anderen Steuergeräten des Fahrzeugs. Foto: Vitesco Technologies/Vitesco Technologies

Regensburg.Gute Nachrichten für Vitesco Technologies, eine Division der Continental AG, mit mehr als 40 000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten, die ihren Hauptsitz in Regensburg haben: Der Automobilzulieferer, der 2019 einen Umsatz von 7,8 Milliarden Euro, erzielte, profitiert vom Boom der Elektromobilität. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kommen etliche neue Modelle in den nächsten Monaten auf die Straßen – und Vitesco Technologies, führender internationaler Hersteller moderner Antriebstechnologien, ist dabei. In einem der wichtigsten Fahrzeuge der neuen E-Auto-Generation: dem Volkswagen ID.3. Und zwar an zentraler Stelle: mit dem Antriebssteuergerät.

Wir sind damit Teil der Elektrifizierungs-Initiative von Volkswagen. (Wolfgang Breuer, Leiter der Business Unit Electronic Controls, Vitesco Technologies)



„Wir sind damit Teil der Elektrifizierungs-Initiative von Volkswagen. Ein Beleg für unsere starke System- und Elektronik-Kompetenz über den gesamten Fahrzeugantrieb und auch darüber hinaus“, wird Wolfgang Breuer, Leiter der Business Unit Electronic Controls, , in der Mitteilung zitiert.

Elektronik-Know-How plus Software-Kompetenz

Für die komplett neue, serverbasierte Elektronikarchitektur des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) des Volkswagen-Konzerns hatte Vitesco Technologies das neue Antriebssteuergerät entwickelt. Im Volkswagen ID.3 übernimmt es laut Firmenangaben mehrere Schlüsselfunktionen im elektrischen Antriebsstrang: Es aktiviert die Elektromaschine; es koordiniert sämtliche Befehle, die per Fahrpedal ausgelöst werden; es ist eingebunden ins Lade- und Energiemanagement sowie in die Hochvoltkoordination des Systems; und es bildet die Schnittstelle zu den anderen Steuergeräten des Fahrzeugs. Das wiederum gewährleistet die Vernetzung mit der Außenwelt, so dass Updates, Funktionserweiterungen oder Freischaltungen jederzeit möglich sind. Das Thema Cyber-Security hatte deshalb neben der funktionalen Sicherheit bei der Entwicklung der neuen Komponente einen hohen Stellenwert.

Bei der Entwicklung der neuen Antriebssteuerung konnte Vitesco Technologies laut eigener Aussage einerseits auf sein langjähriges Elektronik-Know-how bauen. Anderseits beweise die Hightech-Komponente, dass das Unternehmen auch Software- und Integrations-Kompetenz auf höchstem Niveau versammelt. So wurden in diesem Projekt sowohl eigene Softwarekomponenten entwickelt als auch durch Volkswagen bereitgestellte Softwareanteile in einen Gesamtverbund integriert. Durch die Zusammenarbeit der Entwicklungsabteilungen beider Häuser sei es gelungen, das Steuergerät in rund zwei Jahren zur Serienreife zu bringen.

In weiteren Autos von Volkswagen dabei

Nach dem Volkswagen ID.3 wird das Bauteil, wie Vitesco mitteilte, in weiteren Elektrofahrzeugen von Volkswagen sowie von anderen Konzernmarken, die den MEB nutzen, in Serie gehen. Die neue Antriebssteuerung ist eine Schlüsselkomponente für die Elektrifizierung der Volkswagen-Modellpalette und ein weiterer Beleg für die strategische Ausrichtung von Vitesco Technologies. Das Unternehmen setzt einen klaren strategischen Fokus auf Elektronik und Elektromobilitäts-Technologien mit einem attraktiven Produktportfolio, das alle Elektrifizierungsszenarien der kommenden Jahre abdeckt.

„Bereits jetzt haben wir unsere starke Elektronik- und Mechatronik-Kompetenz sowie unser Verständnis von kompletten Antriebssystemen auf elektrifizierte und reine Elektroantriebe übertragen. Regelsysteme und das effiziente Zusammenspiel von komplexen Systemen werden weiterhin im Zentrum unserer Entwicklungen stehen“, sagte Breuer.