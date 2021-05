Anzeige

WZ-Gala Große Bühne für innovative Ideen Der Innovationspreis, der Gründerpreis und der Studentenpreis der Wirtschaftszeitung werden am Donnerstag virtuell verliehen.

Von Robert Torunsky

Merken

Mail an die Redaktion 2019 würden der Innovationspreis, der Gründerpreis und der Studentenpreis der Wirtschaftszeitung noch ganz normal verliehen, in diesem Jahr werden die Gewinner am 20. Mai im Rahmen einer virtuellen Gala bekannt gegeben. Die Moderation übernimmt wieder Marina Gottschalk (li.). Foto: Stefan Hanke Photograpie

Regensburg.Die Gala der Wirtschaftszeitung hat sich im vergangenen Jahrzehnt als Netzwerkveranstaltung für bis zu 400 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft etabliert. Die behördlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie machten im vergangenen Jahr jedoch kurzfristig die Austragung des „großen Bahnhofs“ für alle Netzwerkpartner, Unterstützer und Leser der Wirtschaftszeitung unmöglich. Auch ein Jahr später lassen die Auflagen weder eine Präsenzveranstaltung noch eine hybride Variante zu. „Anders als 2020 war es uns in diesem Jahr aber möglich, uns auf die Situation einzustellen, und so werden wir den Innovationspreis, den Studentenpreis und den Gründerpreis der Wirtschaftszeitung in diesem Jahr im Rahmen einer virtuellen Gala verleihen“, sagt WZ-Redaktionsleiter Thorsten Retta.

Hubert Aiwanger als Laudator

Wie bei der großen Gala der Wirtschaftszeitung bekommen die mutigen Gründer, klugen Köpfe und innovativen Ideen aus Ostbayern auch bei ihrer virtuellen Ausgabe am Donnerstagabend eine Bühne. Die Laudatio für den Innovationspreis wird Hubert Aiwanger, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats, halten, ehe die Monatssieger in kurzen Videos vorgestellt werden. Moderatorin Marina Gottschalk wird die Start-ups aus Ostbayern präsentieren, die es beim Gründerpreis 2020 unter die Top drei geschafft haben, und verraten, wen die Jury zum Sieger gewählt hat. Laudatorin ist Dr. Veronika Fetzer, Projektleiterin Digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO). Welcher der vier nominierten Studierenden die Jury des Studentenpreises mit seiner Abschlussarbeit am meisten überzeugen konnte, wird ebenfalls bekannt gegeben. Professor Dr. Jörg Büechl, Professor und Studiendekan an der Hochschule Aalen im Bereich Mittelstandsmanagement, wird über die Bedeutung des Wissenstransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sprechen.

Der Gewinner des Innovationspreises erhält ein doppelseitiges Firmenporträt in der Wirtschaftszeitung, der Sieger im Gründerpreiswettbewerb darf sich über eine einjährige Gratismitgliedschaft im Businessclub sowie über die Möglichkeit freuen, an einem Förderprogramm der DGO teilzunehmen. Die 6000 Euro, mit denen der Studentenpreis dotiert ist, werden unter den vier Finalisten aufgeteilt, wobei der Gewinner 3000 Euro erhält und je 1000 Euro an die weiteren Ausgezeichneten gehen.

Übertragung im Livestream

Mit den Preisen und der Gala wirft die Wirtschaftszeitung wieder ein Schlaglicht auf die Bedeutung des Wissenstransfers, der Innovationskraft und des Gründermuts für den Erfolg einer Wirtschaftsregion, wie Thorsten Retta erklärt: „Nicht zuletzt auch auf diese Dinge wird es ankommen, um nach mehr als zwölf Monaten Corona schnellstmöglich an den wirtschaftlichen Erfolg der vorangegangenen Dekade anknüpfen zu können.“

Die Veranstaltung wird am 20. Mai ab 19 Uhr auf www.die-wirtschaftszeitung.de im kostenfreien Livestream übertragen.