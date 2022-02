Anzeige

Große Gemüse-Ernte im vergangenen Jahr - Mehr Öko-Anbau

Mail an die Redaktion Rosenkohl in Bioqualität wird auf einem Acker angebaut. 2021 wurde eine überdurchschnittliche Gemüseernte eingefahren - wegen günstiger Witterung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wiesbaden.Deutschlands Gemüsebauern haben im vergangenen Jahr wegen der günstigen Witterung eine überdurchschnittliche Ernte eingefahren.

4,3 Millionen Tonnen Gemüse bedeuteten ein Plus von 9 Prozent zum Vorjahr und sogar 15 Prozent mehr als im Schnitt der Jahre 2015 bis 2020, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Die Anbaufläche war um 4 Prozent auf 131.900 Hektar ausgeweitet worden mit Schwerpunkten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. 14 Prozent der Fläche wurden vollständig ökologisch bewirtschaftet und so 11 Prozent der Ernte erzielt. Wichtigste Pflanzen waren Möhren, Zwiebeln und Kohl.

