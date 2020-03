Anzeige

Finanzmittel Großer Ansturm auf das Corona-Hilfsgeld Zehntausende Freiberufler, Selbstständige und Unternehmer haben Anträge gestellt. Erste Zahlungen fließen schon.

Von Carsten Hoefer und Christine Strasser

Die meisten Geschäfte sind geschlossen.

München.Die bayerischen Behörden werden von Corona-Hilfsgeldanträgen bedrängter mittelständischer Unternehmen überrollt. „Mittlerweile haben wir mehrere Zehntausend Anträge mit einem gesamten Finanzvolumen von mehreren Hundert Millionen Euro“, berichtete Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag. Das Programm für kleine und mittlere Unternehmen war erst am Mittwoch gestartet. Die ersten Überweisungen sind nach Aiwangers Angaben schon am Freitag auf den Konten der Firmen eingegangen.

Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss

„In großem Umfang wird das Geld im Laufe der kommenden Woche bei Freiberuflern und Unternehmen ankommen“, sagte Aiwanger. Er betonte auch, dass diese Gelder im Unterschied zu Krediten, die es auch im großen Stil geben soll, nicht zurückgezahlt werden müssen.

Gedacht sind die Hilfen für Freiberufler, Selbstständige, sowie kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. Die Zahlungen sind gestaffelt: bis fünf Mitarbeiter 5000 Euro, bis zehn Mitarbeiter 7500, bis 50 Mitarbeiter 15 000, bis 250 Mitarbeiter 30 000 Euro. Bearbeitet werden die Anträge auch das gesamte Wochenende über von den sieben Bezirksregierungen und der Münchner Stadtverwaltung.

Mit dem Handgeld will die Staatsregierung über Zahlungsschwierigkeiten hinweg helfen und drohende Insolvenzen verhindern. Dazu sagte Aiwanger: „Man muss im Antrag versichern, dass man über keine liquiden Mittel mehr verfügt. Wer also Geld, Gold oder Aktien besitzt, ist nicht berechtigt.“ Der Wirtschaftsminister warnte – wenn auch diplomatisch -– vor Betrugsversuchen: „Das wird nicht sofort geprüft. Sollte sich dies im Nachhinein aber herausstellen, müsste die Soforthilfe zurückbezahlt werden.“

Am Freitagmittag waren allein bei der Regierung der Oberpfalz mehr als 6000 Anträge eingegangen. „Es werden stündlich mehr“, gab Pressesprecher Markus Roth auf MZ-Anfrage Auskunft. Bearbeitet werden sie so schnell wie möglich.

Kammern stehen beratend zur Seite

Ratsuchende bekommen Hilfe bei den Kammern. Sieben Hotlines zu speziellen Themen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg freigeschaltet. Die Experten sind Montag bis Donnerstag (8 bis 17 Uhr) und Freitag (8 bis 15 Uhr) erreichbar. Die Durchwahlnummern und tagesaktuelle Informationen finden sich auf der Homepage www.ihk-regensburg.de/corona. Unternehmen können ihr Anliegen auch an die zentrale Mailadresse corona@regensburg.ihk.de richten.

Rund 30 Berater sind bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz für die Mitglieder da und die Kammer informiert auf ihrer Webseite www.hwkno.de.

Aiwanger schlug am Freitag auch vor, dass Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld beziehen und für die es derzeit in ihren Firmen nichts zu tun gibt, mit Hilfsarbeiten Geld hinzuverdienen könnten – „in den Supermärkten, als Spargelstecher, in der Landwirtschaft“. Aiwanger begründete das damit, dass Kurzarbeiter nur 60 bis 70 Prozent ihres Nettolohns bekämen. „Hier kämpfe ich derzeit dafür. Und ich hoffe, dass wir uns gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten durchsetzen können in Berlin.“

Der bayerische DGB-Vorsitzende Matthias Jena nannte den Vorschlag „irrwitzig“ und forderte stattdessen staatliche Hilfe auch für Arbeitnehmer. „Diese soziale Schieflage ist für uns nicht zu akzeptieren“, sagte Jena. Er verwies auf den Schutzschirm von zehn Milliarden Euro, den die Staatsregierung für die bayerische Wirtschaft aufspannt. „Dieses Geld können die Unternehmen nutzen, um das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, beispielsweise auf 80 bis 90 Prozent des Nettoeinkommens, zumal sie bei Kurzarbeit nun keinerlei Sozialabgaben mehr abführen müssen“, erklärte der DGB-Chef.