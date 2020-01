Anzeige

Vertrag Großer Auftrag für die Grammer AG Der Sitz-Spezialist aus Amberg schließt einen lukrativen Vertrag mit dem französischen Bahnhersteller Alstom ab.

Merken

Mail an die Redaktion Mitarbeiter arbeiten in der Produktion beim Autozulieferer Grammer an Fahrersitzen. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die Grammer AG mit Sitz in Amberg hat einen breit angelegten Vertrag zur Lieferung von Passagiersitzen für die nächste Generation der Hochgeschwindigkeitszüge des französischen Bahnherstellers Alstom unterzeichnet. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Rahmen dieses Vertrages stattet die Grammer AG die neue Generation der französischen Hochgeschwindigkeitszüge Avelia Horizon TGV mit Passagiersitzen in der ersten und zweiten Klasse aus.

Grammer liefert bis zu 200 Sitze

Gemäß der Rahmenvereinbarung wird Grammer zunächst Sitze für 50 Züge liefern, sie sieht auch eine Option für die Ausstattung von bis zu 150 weiteren Zügen mit Passagiersitzen vor

„Das Sitzsystem für den neuen TGV-Zug ist eine komplette Neuentwicklung, die in Bezug auf Komfort, Ergonomie, Gewichtseinsparung und Lebenszykluskosten Maßstäbe setzt“, erklärt Timo Bauer, Vice President Rail & Bus bei Grammer: „Wir freuen uns, dass wir Alstom als Hersteller und die französische Staatsbahn SNCF als Betreiber von unserem innovativen, zukunftsweisenden Konzept überzeugen konnten.“

„Mit der Auftragsvergabe werden unsere Position und unser Ruf als einer der weltweit führenden Hersteller von Sitzsystemen für den Schienenverkehr bestätigt“, ergänzt Thorsten Seehars, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG: „Wir beliefern bereits jetzt Kunden in aller Welt mit Sitzlösungen für den Fern- und Nahverkehr und werden in diesem attraktiven Marktsegment noch weiter wachsen.“

Grammer ist in 20 Ländern tätig

Grammer ist seit über 30 Jahren im Bahnsektor tätig und gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern von Sitzsystemen für den Schienenverkehr. Mit über 15 500 Mitarbeitern ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig. (am)