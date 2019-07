Anzeige

Immobilien Günstiger Wohnen beim Chef Wohnen in Regensburg ist für Normalverdiener fast unerschwinglich. Was wäre, wenn wieder Werkswohnungen gebaut würden?

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Hier sollen Ende des Jahres Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) einziehen –der Neubau im Münchner Stadtteil Bogenhausen soll günstigen Wohnraum bieten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Regensburg.Muss das sein? So reagierten noch vor gut zehn Jahren karrierebewusste Mitarbeiter, wenn Osram sie bat, in Regensburg zu arbeiten. Das hat sich grundlegend geändert, erinnerte sich Aldo Kamper, als der seinerzeitige Osram-Opto-Chef händeringend Personal suchte. Kamper ist inzwischen weg, einige Hundert Mitarbeiter auch, weil Osram gerade Personal abbaut. Abgesehen davon ist Regensburg heute als Arbeits- und Studienort begehrt wie nie. Das treibt die Preise – Regensburg ist die zweitteuerste Stadt in Bayern – und vertreibt Menschen mit geringen und mittleren Einkommen. Die Lage ist für manche Unternehmen brisant. Sie finden besonders in niedrigeren Lohnbereichen nur schwer Mitarbeiter.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

###### #### ### ################# ### ########### ### ### ######### ### ##############. ### ######## #### ##### ### ##### ### ## ### ###### ## – ## #######, ## ## ## ################ ###. ### ####### #### ### ##### „#################“ #### ######### ### ############ ######## #### ##### ############### #######. ##### #### ### ########### ###### ######. ## ####### ### ### #### ### ############## ### ######### #########, ### ############ ########### ###### ######. ### ###### ###### ###### ## ######## ## ######### ########### #########. ### ############ ###### #### ## ####, ### ########## ### ###########-############ ## #################. ### #### #### ####### #####, ##### #### ######## ####.

##,## #### ### ############ ### #######

#### ### ### ############, ###### ### ####. ######## ##### #### ### ########## #### ## #####. #### ### #### ######## ###### ### #### ################ ########### ###### ###### – ## ########## ### ### ############### #######, ###### ##################### ######## ######### #### #### ### ################ #### ## ### #################### ### ###### ####### ###. ######### #### #### ####### ### ### ###### – #### #### ############ ###### ########## ########## ## ############# #### ### ########. #### ####, #### ###,## #### ##### #### ### ##,# ############ – ##,## #### ### ############ – #### #### #############.

„######### ### ### ###############“

###### ### ## ######## ######## #################### ## ### ##### ### ####### ## ####. ############### ############ ######: „######### ### ### ###############“. ## „#########“ ######## ######## ### ########### ##### ### #### ## ### ###### ###### ######## ######### ######. ### ####### ####### ##### ### ################# ########## #########################. ### ####### ## ###- ### ########## ### ########### ####################, ######### ####. ### ############## ####### ##### #### ### #########. ## ### ############## ### ## ##### ## ### ###### ###### #### ### ### ##############, ### ##### ### ######### ################# ### #### ### ####.

###### ####### ### ######

#### #### ### #### (####) ##### ##### ### ########## ########, ############## ## #####, ###### #### ### ##### ###: ######## #### #### ########### ##?

## #### #### ########### ### ########## #### ### #####, #### ### ################# ######### ###### ####. ####### ###### ###### ###### ######### #### #### ####, #### ### ####### ### ########## ### #################### ## ##### ######## ## ### ########### ##########. #### ######-############# ######### ##### ### ## ##### ##### ##-########## ### #### #### ###### ########, #### ## ####### ##### ######### ########### ####. ## ######### ###### ### ### #### ##### #######.

###### #### ### ###### ######

### ########### ### ### ####### ######## ### ##### ## ####### ##########, #### ####. ########## ###### #### ####### ### ### #### ### ####### ######. ### ### ############ ############## ##### ############## #### ##########, ##### ####. ### ##### ####, #### ### ####### ### ########### ##### #######, ## #### ##### ####### ###### ######. ## ######## ########### ##########, ##### ### ########### #### ########## #### ###### ##### ###### #### ##### ############ ######## ### ##### ########## ### #### ######. ### ####### ######## ##### ##### ###### ## ########## ### #####. ### ##### #### ### ##### ###### ### ### ## ### #### ############# ### ############# ###### ###. ########, ##### ###### #### ####### ######.

### #########-######## ## ### ###### ##### #### ########### ##########. ##### ################ ### #### ### #### ######## ###### ### ##### ######################## #### ######. ##### ###### ### ### ####### ### ######### ##### ####. #### ####### ## ### ###### ## ########, ### ### ### ###### ############, ####### ######### #########, ########### ### ################. ######### ##### #### ### ###### ######### ##, ### #### #### #### ######, ##### ## ######. ### ###### ## ### ###### ##### ####### ## ####, #### ### ### #### ########### #### ## ######## #####. ######### ##### ##### ####### ######, #### ##### ########## ###### #### #########. ##### ######### ####### ####### ####.

##### ###### ### ##########

########## ########## ### ## ###### ######## ### ############ ########’#-#### ##### ######. ####### #### ##### ## ### ###### #################. ##### ### ## #### ##############, ## ######## #### #### ### #### ##########. ## ##### ##### ##### ##### ############ ############ – ######### ### ###### –, ### „### ###### ### ##########“ ### ### ### ####### ### #### ###### #########. ###### ###### ### ############, ########### ##### ## ## ##### ##### ######. ##### ### ## ####### #######, „#### ########## #### ########### ###“. ## ########### ##### #########, ### ### ######### ###### ### ### ##### ### ### ### ######## ############# – ##### ##### #### ### ####### ### ######## ########’#-########### ## #################. ### #### #### ###### ## ### ##### ############. ### ########### ####### ### ##### ### #### ######### ##### ###########. #### ###### ###### ######## ## ##### ######, ## #### ### ################. „#### ### ### ##### ########### ### #########, #### ########### ####.“