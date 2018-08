Employer Branding Gutes Essen stärkt Mitarbeiterbindung Gespräch mit Christoph Hauser, Regensburger Koch, Geschäftsführer von Hausers Kochlust und Vertreter der Slowfood-Idee

Von Christina Ott, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Christoph Hauser Foto: Florian Hammerich

Regensburg.Herr Hauser, Sie sind auch oft als Gastkoch in Regensburg unterwegs. Funktioniert so ein Konzept aus reinen Gastköchen auch für Kantinen?

Christoph Hauser: In einer Kantine habe ich noch nicht gekocht. Aber in der Bar Palletti gibt es ein ähnliches Konzept: Da koche ich an zwei Tagen der Woche das Mittagsgericht. Eine Kantine nur mit Mietköchen funktioniert meiner Meinung nach nicht und ich kenne auch keine, die das praktiziert. Einer muss die Verantwortung haben und sich verlässlich um Einkauf-, Hygiene- und Lagerthemen kümmern. Eine Küche ist wie eine Wohnung, der Chefkoch ist der Wohnungsinhaber – Gastköche können nur mithelfen. Wenn jeden Tag jemand komplett anderes das Ruder übernimmt, wird es sehr unruhig. Ich kann mir aber ein Konzept mit Themenwochen vorstellen, in denen unterschiedliche Köche für die Mitarbeiter kochen oder das Personal schulen. Ich persönlich finde es super spannend, in anderen Küchen zu sein, bleibe aber grundsätzlich gerne in der Region. Da kenne ich Produkte und Lieferanten.

Kantinenessen hat oft einen schlechten Ruf – was ist da dran?

Da spielen zwei Faktoren eine Rolle: Kosten und Personal. Bei Letzterem hat die komplette Gastroszene einen Mangel. Diejenigen, die dann in die Kantinen gehen, sind zwar oft gut, aber leider sind Kantinen an sich selten auf innovative Küche ausgelegt. Da wird dann schon mal Convenience-Food verwendet. Geschnittene und eingefrorene Zwiebeln sind aus Hygienesicht vertrauenswürdig und bequemer als erdiges Gemüse vom Bauern. Wenn man aber daran was ändern will, geht das. Da sind nicht nur die Köche gefragt, sondern vor allem die Küchen müssten anders gebaut werden und das Gemüse einen höheren Stellenwert bekommen, als „nur die Beilage“ zu sein. Das muss natürlich auch bei den Mitarbeitern ankommen.

Ist gutes Essen nicht auch im Sinne der Mitarbeiter?

Es gab einmal bei einem großen Unternehmen in der Region eine Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sie sich beim Kantinenessen wünschen würden. Die Antwort war: öfter Schnitzel. Die Klassiker sind einfach und sie funktionieren. Man muss sich aber auch fragen, wer was braucht. Wenn ich mittags ein gutes, leichtes Essen bekomme, bin ich als Mitarbeiter produktiver, als wenn ich den ganzen Nachmittag im sogenannten Schweinebratenkoma liege. Essen an sich muss einen höheren Stellenwert bekommen. Es hält unseren Motor am Laufen.

„Die Küchen müssten anders gebaut werden und das Gemüse einen höheren Stellenwert bekommen, als ‚nur die Beilage‘ zu sein.“ Christoph Hauser



Also ist eine gute Kantine auch ein wirtschaftlicher Faktor?

Kantinen rechnen sich nie, sie sind immer ein Zuschussmodell. Aber mit gutem Essen bekommst du Mitarbeiter, die zufriedener, gesünder und produktiver sind.

Wären Cateringservices eine Alternative zur Küche?

Nicht langfristig. Das ist teurer als eine eigene Küche. Das Essen muss ja trotzdem irgendwo gekocht werden und es muss transportiert werden. Dabei verliert es eher an Qualität. Außerdem: Köche und Küchen sollen nicht anonym bleiben. Konzepte brauchen Gesichter und Orte.

Wie könnte so ein Ort aussehen?

Ein modernes Kantinenkonzept passt nicht zu Plastikmöbeln, auf denen man in einer halben Stunde schnell seine Portion isst. Eine Kantine kann auch ein Erholungsort sein, an dem man zusammenkommt. Vielleicht auch nachmittags mal sitzt und sie als Co-Working Space nutzt. Vorreiter sind hier zum Beispiel die Kantinen der Google-Zentrale. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in den Kantinen zusätzlich eine Abendversorgung gibt. Man könnte das noch viel weiter denken. Es kommt eben immer darauf an, wie weit man Essen ins Arbeitsleben integrieren will.

Sind wir schon auf dem richtigen Weg?

Es tut sich viel, die Menschen interessieren sich wieder mehr für Essen. Vor Kurzem war ich in Bremen und habe Studenten zu einer studentisch geführten Kantine beraten. Es gibt auch Unternehmen in Regensburg und Umgebung, die haben schon gute Kantinen. Es gibt aber auch welche, da stehen Automaten.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Beitrag auch Kreativerlebnis statt Essfabrik