Interview „Habe mich hingesetzt und meditiert“ Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo verrät, was der Schlüssel zu ihrem Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Doha war.

Von Robert Torunsky, Wirtschaftszeitung

Malaika Mihambo (Foto: Uwe Anspach - dpa)

Regensburg.Frau Mihambo, Sie sind im Alter von acht Jahren bei einem Sommerferienprogramm der Schule mit der Leichtathletik in Berührung gekommen. Was hat Sie daran fasziniert?

Malaika Mihambo: Das Schöne an der Leichtathletik ist ja, dass sie so vielfältig ist. Da ist für jeden was dabei. Ein Trainer hat mir damals sehr gute Anlagen bescheinigt, mir hat es Spaß gemacht und ich habe dann auch schon bald meinen ersten Wettkampf – einen Straßenlauf über 500 Meter – bestritten. Später musste ich mich dann zwischen Hoch- und Weitsprung entscheide: Der Hochsprung-Kader war schon voll, deswegen habe ich Weitsprung gewählt. Das war rückblickend eine sehr gute Entscheidung (lacht).

Hatten Sie Vorbilder?

Beim Weitsprung kann man sich Inspiration von anderen holen und sich anschauen, was die gut machen. Letztendlich hat aber jeder Weitspringer eine individuelle Technik. Man versucht ja, so schnell wie möglich anzulaufen und bei den Geschwindigkeiten ist Nachahmung schwer möglich. Aber man kann seinen eigenen Stil ändern oder verbessern. Die meisten schauen sich Videos an – meist von sich selbst, aber auch von anderen Athleten.

Wie intensiv werden Videoaufnahmen zur Analyse genutzt?

Im Training nutzen wir das weniger, manchmal misst mein Trainer die Anlaufgeschwindigkeit. Meist werden Auswertungen nur bei den Wettkämpfen gemacht, manchmal auch im Trainingslager. Aus einem Wettkampf kann man eben mehr rauslesen als aus einer Trainingsdiagnostik, da man mit anderen Geschwindigkeiten anläuft und natürlich ein anderer Druck und auch anderer Fokus besteht. Aber es gehört auf jeden Fall dazu.

Sie sagen von sich selbst, dass Sie eher zu den Athleten gehören, die eher weniger trainieren. Wie funktioniert das bei einer Welt- und Europameisterin?

Ich bin keine Athletin, die das körperlich gut aushält, wenn übermäßig stark und viel trainiert wird. Das ist aber auch das Schöne, dass man sieht, dass man mit relativ wenig Training und in körperschonender Weise so weit kommen kann. Ich werde bis zum Ende meines Lebens in diesem Körper bleiben: Deswegen möchte ich ihn auch schonen – trotz des Leistungssports. In einem gewissen Rahmen ist das auch möglich, mit Voraussicht und Achtsamkeit. Ich denke, dass es oftmals auch von der Qualität des Trainings abhängt. Ich versuche stets – und das gelingt mir über die Jahre immer besser – mehr aus einer Einheit rauszuholen. Es geht darum, dass man sein Trainingsprogramm nicht ableistet, sondern dass man mit voller Kraft, Intensität und dem mentalen Fokus immer bei der Sache bleibt.

Was sind denn die Trainingsinhalte?

Das hängt immer von der jeweiligen Trainingsphase ab. Momentan haben wir viel Intervallläufe gemacht, also dreimal dreimal 300 Meter. Das hat wenig mit dem zu tun, was ich im Wettkampf mache, aber zur Vorbereitung hilft es, dass man die Regenerationskräfte fördert und auch den aeroben Stoffwechsel aktiviert. Das ist ein guter Start für ein neues Trainingsjahr.

Aktuell machen wir auch viel Kraft-Ausdauer-Training. Wenn es in Richtung Wettkämpfe und auf die Bahn geht, rücken Sprint, Weitsprung und die Technik in den Vordergrund. Gleichzeitig werden dann Maximal- und Schnellkraft gefördert. Im besten Fall ist man dann im Wettkampf so schnell und kräftig wie noch nie.

Bei den Weltmeisterschaften in Doha 2019 ist Ihnen genau das gelungen: Mit 7,30 Meter haben Sie Ihre persönliche Bestmarke erreicht und damit die Goldmedaille errungen. Und das, obwohl Sie nach den ersten beiden Sprüngen gehörig unter Druck gestanden sind.

Ja, das war der bisher beste Sprung meines Lebens. Das war rückblickend ein sehr guter Wettkampf, der holprig angefangen hat. Beim ersten Sprung war ich zu nervös, bin klein und verkrampft angelaufen. Dann passte der Anlauf nicht mehr und ich habe 60 Zentimeter verschenkt. Der zweite Sprung war übertreten und ich wusste, dass die bis dahin erzielten 6,52 Meter unter keinen Umständen für das Finale reichen würden. Dann war ich in der Situation: jetzt oder nie.

Wie sind Sie mit dem Druck zurechtgekommen, als Topfavoritin vor dem Ausscheiden zu stehen?

Das war wirklich eine Ausnahmesituation: Ich hatte mir von mir selbst mehr erhofft und habe mit meinem Trainer Rücksprache gehalten, der hat mich dann zweimal zurückgeschickt. Ich habe auch selbst gemerkt, dass ich immer noch zu nervös bin. Ich habe mich dann einfach noch einmal hingesetzt, kurz meditiert und den Atem reguliert. Das hat mir geholfen, mich emotional und mental von dem ganzen Druck zu befreien.

Wie schalten Sie außerhalb des Wettkampfs ab?

Ich habe vor drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Das macht mir Spaß und bringt Entspannung. Ansonsten steht Meditation bei mit täglich auf dem Plan, am liebsten direkt nach dem Aufstehen. Ich versuche auch, weniger fernzusehen – und wenn, dann Infotainment. Ich spiele außerdem sehr gern Gesellschaftsspiele. Da ist mir das Gewinnen auch nicht so wichtig wie im Sport.

Apropos gewinnen: Ist es für Sie ein Antrieb, dieses Glücksgefühl nach dem WM-Sieg noch einmal auskosten zu wollen? Die Biathletinnen Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier haben ihre Karrieren nach großen Erfolgen ja sehr frühzeitig beendet. Andere üben den Sport so lange aus, wie die Beine tragen. Zu welcher Gruppe gehören Sie?

Ich möchte den Sport schon so lange ausüben, wie er mir Spaß macht. Das entspricht auch meiner Persönlichkeit: An mir zu arbeiten und zu sehen, wie man besser werden kann. Und ich möchte auch weiter genießen, was das Sportlerleben so mit sich bringt: Dass sich einzigartige Möglichkeiten wie etwa die Wahl zur Sportlerin des Jahres ergeben und man besondere Events erleben darf – so wie die Olympischen Spiele im Sommer. Ich bin ja auch noch Studentin und freue mich einfach, dass ich ein nicht so gewöhnliches Leben führen darf und viele Freiräume habe. Nur Sport ist mir einfach zu wenig, ich brauche auch einen geistigen Ausgleich. Natürlich muss ich dadurch auch viel Disziplin an den Tag legen, aber das macht mir eigentlich auch Spaß.

Sie haben nach Ihrem abgeschlossenen Studium der Politikwissenschaften den Masterstudiengang Umweltwissenschaften begonnen. Reizt es Sie nicht, Ihre Erfahrungen im Sport weiterzugeben?

Ich mache unheimlich gerne Sport, aber es als Trainer dann nur noch passiv zu machen, ist nicht mein Fall. Deshalb haben mich Sportwissenschaften als Studium auch nie interessiert. Aber wer weiß, was in 40 Jahren ist?

