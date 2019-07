Handwerk graut vor dem Papierkrieg

Anzeige

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Regensburg.Das Handwerk in Ostbayern steht hinter Dr. Georg Haber. Einstimmig wählten die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Vollversammlung der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg den 62-Jährigen wieder zum Präsidenten. Haber kündigte an, sich für die Belange des Handwerks weiter mit voller Kraft einzusetzen. Er vertritt 38 000 Handwerksbetriebe.

Der Regensburger Unternehmer hatte zuvor erklärt, er brenne dafür, sich für das Handwerk stark zu machen. Ein Ergebnis von 100 Prozent ermöglicht es Haber, eine zweite Amtszeit anzutreten, die wie die erste fünf Jahre dauert. Im Gespräch mit der Mittelbayerischen erklärte der neugewählte Präsident, er werde bei den drängenden Problemen für das Handwerk nicht locker lassen.

Schnelles Internet gefordert



„Es soll keine Politikschelte sein, aber es ist falsch, dass man in Sachen schnelles Internet zu lange auf alte Technik gesetzt hat. Wir brauchen Glasfaser“, erklärte er. Gemeinsam mit dem Mobilfunk, bei dem die weißen und grauen Löcher laut Haber endlich beseitigt werden müssen, brauche gerade das Handwerk dringend die Infrastruktur, um die längst in der Branche angekommene Digitalisierung zu meistern.

Ferner forderte der Silberschmiedemeister in Sachen Fachkräftemangel die Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung und forderte einen Bürokratieabbau: „Das Handwerk wird von diesem Papierkrieg erschlagen und hat nicht die Kapazitäten frei, um einen Mitarbeiter dafür eigens abzustellen.

Gewählt wurden auch fünf Stellvertreter. Es sind Richard Hettmann, Kaminkehrermeister, Salzweg, Christian Läpple, Maschinenbautechniker, Regensburg, Karl-Heinz Moser, Dipl.-Ing. , Wittibreut, Gerhard Ulm, Elektroinstallateurmeister, Lauterhofen und Kathrin Zellner, Friseurmeisterin, Röhrnbach. Läpple und Ulm sind neu im Amt. Sie lösen Schriftsetzermeister Konrad Treitinger aus Ergoldsbach und Kfz-Mechanikermeister Albert Vetterl aus Teublitz ab.

Boomendes Handwerk Verfügbarkeit: Derzeit betrage die durchschnittliche Wartezeit auf einen Handwerker fast zwölf Wochen.

Konjunktur: Die erzielten Umsätze im Handwerk sind sehr erfreulich, sagte Haber. Um weiter so stark agieren zu können, sei man von der Gesamtlage der Wirtschaft abhängig. Auch die Nachfrage im Inland sei entscheidend. Die Rahmenbedingungen seien in unserer Volkswirtschaft nicht immer ideal. (lbn)

„Alle sind eine Einheit



Dabei stellen sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber ihre Vertreter. Dass dies eine gute Sache sei, unterstrich Dr. Gert Bruckner, leitender Ministerialdirigent im Wirtschaftsministerium, der die Wahlen leitete: „Das gute Miteinander und der Zusammenhalt ist sehr positiv. Alle sind eine Einheit.“ Das Handwerk habe eine große Bedeutung für das ganze Land und bringe Wohlstand und Arbeit: „Die Wirtschaft wäre ohne Sie nicht da, wo wir jetzt stehen.“

Bei der Vollversammlung stellte Georg Haber auch den aktuellen Konjunkturbericht vor. Anders als in der Industrie gebe es im Handwerk noch keine Konjunkturdelle. In Ostbayern knüpfe man an erfolgreiche Quartale aus dem Spitzenjahr 2018 an. Lediglich fünf Prozent hätten bei einer Befragung der Handwerkskammer angegeben, mit der derzeitigen Wirtschaftslage nicht zufrieden zu sein. 94 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich der Positivtrend in den kommenden Monaten noch verstärken werde. Die Auslastungslage im Handwerk sei exzellent, die Betriebsauslastung habe erneut angezogen und im Langzeitvergleich einen neuen Höchststand erreicht.