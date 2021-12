Anzeige

Personalie Herbert Diess soll Konzernchef bleiben Bei VW tobte ein mehrwöchiger Machtkampf. Dennoch soll es eine personelle Veränderung im Vorstand geben.

Merken

Mail an die Redaktion Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, spricht während der IAA in München auf einer Bühne. Foto: Sven Hoppe/dpa Foto: Sven Hoppe/dpa

Wolfsburg.Nach einem mehrwöchigen Machtkampf mit Teilen des Aufsichtsrats soll VW-Konzernchef Herbert Diess sein Amt behalten. Zusätzlich wird im neuen Jahr jedoch der Leiter der Kernmarke Volkswagen, Ralf Brandstätter, in den Vorstand aufrücken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diess selbst kümmert sich demnach künftig vor allem um strategische Themen in der größten europäischen Autogruppe, etwa die neue Software-Sparte Cariad.