Vortrag Hilfreiche Orientierung in Corona-Zeiten Professor Claus Hellerbrand half den Mitgliedern des Wirtschaftszeitung Businessclubs bei der Einordnung der Pandemie.

Von Robert Torunsky

Mail an die Redaktion Claus Hellerbrand informierte über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Covid 19 – und den besten Schutz vor einer Ansteckung. Foto: FAU/Georg Pöhlein/FAU/Georg Pöhlein

Regensburg.Die Covid-19-Viren haben weltweit nicht nur für eine Pandemie gesorgt, sondern auch für einen Wust an Informationen. Nach der Beobachtung von Professor Dr. med. Claus Hellerbrand fühlten sich viele selbst ernannte Experten berufen, „neue oder auch nur scheinbar neue und zum Teil auch falsche Informationen zu interpretieren und hieraus allgemeingültige Schlüsse abzuleiten. „Für den Laien ist es bisweilen sehr schwierig, Fakten von Falschmeldungen und Fiktion zu unterscheiden.“

Der Video-Vortrag im Wirtschaftszeitung Businessclub des Professors für Biochemie und molekulare Pathobiologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hatte das Ziel, „dass die Zuhörer besser Fiktion und Spekulationen zu Covid-19 erkennen und sich basierend auf Fakten selbst eine qualifizierte Meinung bilden können“.

Der gebürtige Regensburger Hellerbrand, der sich am Institut für Biochemie sowohl in der Forschung als auch in der Lehre mit Grundlagen der Zellbiologie und damit beschäftigt, wie Krankheitserreger mit Zellen interagieren, referierte faktenbasiert und neutral. Das Sars-CoV-2-Virus sei eine für unsere Zeit nicht vorstellbare Bedrohung. „Auch wenn die Pandemie nun schon über ein halbes Jahr anhält, lernt die Wissenschaft jeden Tag neu dazu“, erklärte Hellerbrand.

Aufbau von Viren und deren Verbreitung

Der Mediziner veranschaulichte den zahlreichen virtuell teilnehmenden Mitgliedern des Wirtschaftszeitung Businessclubs nicht nur den Aufbau von Viren, sondern diskutierte auch deren Verbreitung. Hier müssten – nicht nur beim Infizierten selbst – viele Faktoren berücksichtigt werden. Neben dem Vorhandensein, dem richtigen Tragen und der Art der Maske seien Atemintensität, die Ausscheidungsart wie Husten, Niesen, Spucken oder Sprechen, die Infektionsphase und -schwere relevant. Dazu spielten situative Faktoren wie Distanz, Expositionsdauer, Raumgröße, Frischluftzufuhr, das Vorhandensein von Klimaanlagen und Luftfiltern und die Temperatur eine wesentliche Rolle.

Beim Rezipienten würde im Idealfall zunächst die korrekt getragene Maske die Virusmenge reduzieren. Ob die „verbleibenden“ Viren dann zur Infektion und Erkrankung führen, hänge von der Inhalationsmenge und -tiefe sowie verschiedenen individuellen Risikofaktoren ab. „Aufgrund der Anzahl und Komplexität der Faktoren, sind absolute Angaben zum Übertragungs- und Infektionsrisiko nicht möglich und daher nicht seriös, sondern es können jeweils nur Risiken angegeben werden.“

Steigende Fallzahlen

Deswegen könne er die Frage eines Mitglieds nach dem weiteren Verlauf der Pandemie nur mit einer persönlichen Vermutung beantworten. Es sei nach Hellerbrands Auffassung wahrscheinlich, dass in Herbst und Winter die Fallzahlen wieder steigen, da sich das öffentliche Leben witterungsbedingt mehr nach innen verlagere. Neben regelmäßigem Lüften böten das Tragen von Masken und regelmäßiges, gründliches Händewaschen den besten Schutz.