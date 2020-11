Anzeige

Nun bekommt das BMW-Werk in Regensburg also sein erstes Elektroauto. Das ist wichtig, notwendig und kommt keineswegs zu früh. Ende des übernächsten Jahres werden alle deutschen BMW-Fabriken mindestens ein E-Modell vom Band laufen lassen. Dann werden Schlag auf Schlag weitere Stromer folgen. Hätte Regensburg als einziger Standort kein E-Auto, dann verkäme die Fabrik in der Oberpfalz zum Auslaufmodell, geparkt in der absehbar zu Ende gehenden Verbrenner-Ära. Die Bayerischen Motoren(!)-Werke, die heute noch vom hervorragenden Ruf seiner (Verbrennungs-)Maschinen leben, steuern nun sehr klar in die E-Zukunft. Regensburg ist mit dabei und bekommt obendrauf eine Batteriefertigung, die bereits im kommenden Jahr allmählich anlaufen wird. Gut so.

