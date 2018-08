Mobilität „Höherwertiger ÖPNV ist nötig“ Der für den Großraum Regensburg unterzeichnete Mobilitätspakt hat eine immense Bedeutung für die Entwicklung in Ostbayern.

Von Gerd Otto, Wirtschaftszeitung

Mail an die Redaktion So ähnlich könnte eine Stadtbahn für Regensburg aussehen. Foto: Komobile

Regensburg.„Wir sind dabei, schieben wir gemeinsam an!“ Was Dr. Johann Niggl für die von ihm geleitete Bayerische Eisenbahngesellschaft auf den Punkt brachte, lässt sich auf alle Akteure des Mobilitätspakts übertragen, der jetzt für die Region Regensburg unterzeichnet wurde. Das Regionalforum im Gewerbepark Regensburg, das der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer, die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tanja Schweiger angestoßen hatten, befasste sich mit der gesamten Breite dieser Infrastrukturthematik. Wie es in der auch vom Freistaat Bayern unterstützten Absichtserklärung heißt, sollen neben dem motorisierten Individualverkehr insbesondere auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf Straße und Schiene sowie der Radverkehr in das Konzept für den Raum Regensburg eingebettet werden.

Schließlich komme der Modernisierung und dem bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur in der Region Regensburg eine „übergreifende regionalpolitische“ Bedeutung für die gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in ganz Ostbayern zu. Dies wurde auch von Staatssekretär Josef Zellmeier aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr unterstrichen. Die Planungs- und Baureferentin der Stadt Regensburg Christine Schimpfermann machte die Situation im Großraum Regensburg mit einem Blick auf die Pendlerbewegungen deutlich. Derzeit verzeichnet Regensburg Tag für Tag mehr als 94000 Pendler. Davon sind fast 76000 Einpendler – 40000 allein aus dem Landkreis Regensburg, aus den Landkreisen Schwandorf und Kelheim jeweils über 7000. Als jährliche Zuwachsrate der Pendlerströme ins Stadtgebiet geht man in Regensburg von 2600 Einpendlern aus. Daraus ergebe sich nicht nur die generelle Notwendigkeit für ein „höherwertiges ÖPNV-System“; vielmehr müssten vorhandene Potenziale ausgeschöpft und neue erschlossen werden, zum Beispiel durch die Neuvergabe von Verkehrsleistungen durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft oder auch zusätzliche Haltepunkte in Stadt und Region.

Umso kritischer reagierte der Gastgeber dieses Regionalforums auf die schleppende Umsetzung solcher Projekte. Roland Seehofer, der Geschäftsführer des Gewerbeparks Regensburg mit 6000 Beschäftigten und 16000 Besuchern täglich, zeigte jedenfalls kein Verständnis dafür, dass der Bahnhaltepunkt „Gewerbepark“ direkt neben seinem Areal nun bereits seit über 15 Jahren diskutiert und die geplante Eröffnung immer wieder und wieder verschoben werde. Seehofer forderte schnell realisierbare Lösungen und den politischen Willen, diese auch kurzfristig umzusetzen. „Warum gibt es hier keine Zwischenlösung?“, fragte Seehofer, zumal die Station ein wichtiges Element eines sich anbietenden „S-Bahn-Sterns“ im geplanten Schnellbahnsystem der Landkreise Schwandorf, Neumarkt, Kelheim, Cham und Regensburg sein müsste.

Derweil, so Handwerkskammerpräsident Dr. Georg Haber, berichten die Betriebe von erheblichen Mehrkosten, die ihnen durch Staus und Behinderungen entstehen. „Ein Mitarbeiter, der auf dem Weg zum Kunden im Stau steht, kann schließlich nichts arbeiten, muss aber trotzdem bezahlt werden“, sagte er. Obwohl es schon 2005 eine Verkehrsstudie für Regensburg gegeben habe, seien die Vorhaben bis heute nicht entscheidend vorangekommen, kritisierte Haber auch im Namen der Industrie- und Handelskammer.

Der Vorstandsvorsitzende der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bezirksgruppe Oberpfalz, Johannes Helmberger, ging „als direkt betroffener Regensburger Bürger und Unternehmer“ auf konkrete Projekte ein. Im Einzelnen forderte er kürzere Bauzeiten etwa beim Ausbau der A3, eine leistungsfähige Umfahrung der Stadt Regensburg sowie einen Donauübergang im Westen der Stadt und gab mit Blick auf die aktuelle Studie zum „höherwertigen ÖPNV-System“ zu bedenken, dass die geplanten Trassenführungen den meisten Produktionsarbeitsplätzen in Regensburg wenig bringen. Dennoch sei es wichtig, vielleicht auch über eine U-Bahn für Regensburg nachzudenken.

