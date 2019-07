Anzeige

Tourismus Hotel im Dörnbergviertel hat eröffnet Das Haus mit 144 Zimmern macht Familien ein besonderes Angebot: Kinder im Alter bis 17 können gratis übernachten.

Merken

Mail an die Redaktion Das Holiday Inn Express im Dörnbergviertel eröffnet.

Regensburg.Besucher Regensburgs können sich über eine neue Übernachtungsmöglichkeit in der Domstadt freuen. Das Hotel Holiday Inn Express Regensburg im Dörnbergforum ist ab sofort eröffnet und freut sich auf den Empfang der ersten Gäste. Nach der Übergabe durch die Dörnberg-Bauherren an die Success Hotel Group als Mieter von rund 6000 Quadratmetern Fläche im Quartierszentrum sind die 144 verfügbaren Zimmer nun buchbar.

„Das neue Holiday Inn Express Hotel ist nicht zuletzt aufgrund des herausragenden Standorts eine Bereicherung für Regensburgs Hotellandschaft und die Gäste in der Stadt“, ist Bauherr Hubert Haupt überzeugt. Er entwickelt und realisiert das Dörnbergviertel zusammen mit Projektpartner Martin Bucher. Egal, ob Geschäftsreisende oder Touristen: Das Hotel in Bestlage bietet dank guter Anbindung an die Autobahn sowie Laufweite zu Altstadt und Hauptbahnhof optimale Voraussetzungen für Gäste.

Kinder bis 17 sind kostenfrei

„Unsere Gäste finden bei uns alles, was sie täglich brauchen und letztlich auch von einem Hotel erwarten, wie zum Beispiel kostenfreies Wan. Ein Frühstück aufs Haus gibt es schließlich nicht überall!“, so Hoteldirektorin Sabine Danzl-Hauer von der Success Hotel Group. Besonders gut kämen bei den Gästen darüber hinaus die Kaffee- und Teestation auf dem Zimmer sowie die Open Lobby und rund um die Uhr geöffnete Bar an. Eine Besonderheit für Familien ist, dass Kinder bis einschließlich 17 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern übernachten.

Nach den bereits erfolgten Eröffnungen, u.a. des Edeka-Marktes Ott & Fuchs, der Postbank und des Orthopädie Traumatologie Centrums Regensburg, ist das Dörnbergforum schon jetzt ein belebter Dreh- und Angelpunkt. Hier fügt sich das Holiday Inn Express Regensburg bestens ein und bietet seinen Gästen alle Dinge des täglichen Bedarfs im direkten Umfeld. Für Herbst ist noch die Eröffnung des John Reed Fitness Music Clubs geplant. Das Dörnbergforum vereint dann einen attraktiven Nutzungsmix mit Gewerbe- und Einzelhandelsflächen, Fitness- und Gastronomieangeboten sowie medizinischer Versorgung.

Alle Büro- und Praxisflächen sind vermietet

Sämtliche Büro- und Praxisflächen im Quartierszentrum sind bereits vermietet, aktuell sind nur noch Flächen für ca. 180 m² Einzelhandel (teilbar) verfügbar, sowie ca. 126 m² für eine Gastronomie. Für die Gestaltung des Dörnbergforums zeichnet sich das Architekturbüro Allmann Sattler Wappner München verantwortlich. Im Westen des Geländes schließt sich eine Vielfalt an Wohnungsangeboten zum Kauf und zur Miete an.

Weitere Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.