Übernahme Hunderte Jobs für Osram in Regensburg Alexander Everke, Chef der österreichischen AMS, will massiv einstellen. Das kündigte er in einem Interview mit der MZ an.

Von Bernhard Fleischmann

AMS will die Produktion bei Osram in Regensburg wieder ankurbeln.

Regensburg.Der Chipkonzern AMS will im Falle einer Übernahme den Osram-Standort Regensburg ausbauen und in den nächsten Jahren um mehrere Hundert Arbeitsplätze aufstocken. Dies verkündete AMS-Vorstandschef Alexander Everke in einem Telefoninterview mit der Mittelbayerischen.

