Anzeige

Insolvenzrecht Hunderttausende Firmenpleiten befürchtet Die Schonfrist für zahlungsunfähige Unternehmen läuft aus. Die große Koalition streitet, ob eine Verlängerung sinnvoll ist.

von Frank-Thomas Wenzel und Andreas Niesmann

Merken

Mail an die Redaktion Der Lockdown gefährdet vor allem Einzelhändler. Foto: Martin Gerten/picture alliance/dpa

Berlin.Die SPD hatte eine Verlängerung gefordert, war damit aber am Widerstand von CDU und CSU gescheitert. „Leider hat die Union die Verlängerung bislang blockiert. Das ist nicht nachvollziehbar, weil jetzt viele Unternehmen, die sich bisher tapfer durch die Krise gekämpft haben, Insolvenz anmelden müssen, nur weil staatliche Hilfen noch nicht ausbezahlt sind“, kritisierte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner. „Es stehen Tausende Jobs auf der Kippe, an denen Familienexistenzen hängen. Hier werden Wirtschaftsstrukturen zerstört, die auf Dauer verloren sind“, so Fechner weiter. „Wir werden nächste Woche einen letzten Versuch unternehmen, mit der Union die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht um zwei Monate zu vereinbaren“, kündigte der SPD-Politiker an.

### ############### ##### ### #. #### #### ### ########### ####### ##########, ### ############# #### ################### ### ######### ##### ################### #### ############### ########### ######## ## ##########. ### ############### ### ##### ################ ###### ####### ######## ###########.

######### #######-##### ### ### ################## ### ######, #### ### ###### ################# ############ ## „##### ###### ########- ### ##### ###################“ ####### ######. ######## ###### ## ################# ########, #### ################ ## #### ######## ######. ########## ######## #### #### #######, ### #### ### ####### ######### ###. ###### ### #####, #### ## ## ###### ######## #################### ###### ###### ####### ####. ### ##### ### ### ####### #### #### ### ###### ### ############# ########### ## ### ########### ###### ######## ## ##### ###### ############. ######## ### ## #########, #########, ########## ### ################# ###### ########. ### ### ##### #############.

#### ##### ####### ### ############# ### ##### #### ## ####### ### ###########- ### ############# #### ######## ## ###### ######. ####### ##### ##### ###, #### ## ####### ############## ###### ######### ######. ##### #### ## #### #### ### ## ############# #######. ###### #######, ############### ### ######### ### ################## ############ ####: „### ######## ### ## ####### ######## ### ### ############ ### ### ############# ### ##### ####### ##### ######### ############## #######.“