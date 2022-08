Konjunktur Ifo-Geschäftsklima fällt auf tiefsten Stand seit Juni 2020 „Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht“, lautet das Resümee von Ifo-Präsident Fuest. Zuvor registrierte sein Institut den schwächsten Geschäftsklima-Wert seit über zwei Jahren.

dpa

Mail an die Redaktion Vor allem im Bereich Handel hat sich das Geschäftsklima deutlich verschlechtert. Foto: Fabian Sommer/Fabian Sommer/dpa

München.Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August den dritten Monat in Folge eingetrübt. Sie ist so schlecht wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 88,5 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juni 2020.

„Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten. Er sprach von einer hohen Unsicherheit unter den Unternehmen. Nach Einschätzung von Fuest dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung im dritten Quartal schrumpfen.

Im Detail verschlechterte sich das Geschäftsklima im Bereich Handel deutlich. In der Industrie hielt sich der entsprechende Unterindikator im August stabil, während er sich für die Bauwirtschaft etwas verbesserte.

Das Ifo-Geschäftsklima gilt als Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator und basiert auf einer Umfrage unter etwa 9000 Unternehmen.