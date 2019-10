Anzeige

Gewerkschaften IG-Metall-Vorstand bereit zur Wiederwahl Die Gewerkschaft will den Umbau der deutschen Schlüsselindustrien entscheidend mitgestalten und möglichst viele Jobs retten.

Mail an die Redaktion IG-Metall-Chef Jörg Hofmann während eines Warnstreiks Anfang vergangenen Jahres. Foto: Oliver Dietze/dpa

Nürnberg.Beim Gewerkschaftstag der IG Metall stehen heute in Nürnberg die Wahlen zum Vorstand auf dem Programm. Dabei tritt die bisherige Mannschaft unter Leitung des Ersten Vorsitzenden Jörg Hofmann geschlossen erneut an.

Gegenkandidaten haben sich bislang nicht gemeldet, wie die Gewerkschaft am gestrigen Montag mitteilte. Für das Amt der Zweiten Vorsitzenden kandidiert erneut Christiane Benner, die vor vier Jahren in Frankfurt als erste Frau in die engste Führungsspitze der größten deutschen Gewerkschaft berufen worden war.

Hofmann will erneut Chef werden

Bei der IG Metall sind Kampfkandidaturen selten. Der 63 Jahre alte bisherige Gewerkschaftschef Hofmann tritt noch einmal für die volle Amtszeit von vier Jahren bis zum nächsten Gewerkschaftstag an. Er gilt als ausgesprochener Tarifexperte und war im Jahr 2015 mit 91,3 Prozent erstmals in das Spitzenamt gewählt worden. Hofmann sitzt in den Aufsichtsräten von VW und Bosch.

Seine 51 Jahre alte Stellvertreterin Benner hatte mit 91,9 Prozent noch mehr Zustimmung der Delegierten erhalten. Die Soziologin hat sich unter anderem mit der Rekrutierung von Angestellten, Frauen und Studierenden einen Namen in der männer-dominierten Gewerkschaft gemacht. Zudem gilt sie als Expertin für ungesicherte Arbeitsverhältnisse im Internet und vertritt die Arbeitnehmerinteressen in den Aufsichtsräten von BMW und Continental.

Auto- und Maschinenbauindustrie beschäftigt Gewerkschaft

Dritter in der Führungsriege ist Hauptkassierer Jürgen Kerner, der vor vier Jahren sogar 98,5 Prozent Zustimmung erhalten hatte. Er hatte den Delegierten am Montag angesichts des weiteren Zuspruchs neuer Mitglieder für das laufende Jahr einen erneuten Einnahmerekord von 598 Millionen Euro angekündigt. „Wir haben solide gewirtschaftet, finanziell stehen wir gut da. Am Geld wird keine Auseinandersetzung scheitern“, hatte Kerner erklärt. Zu dem Trio kommen noch vier weitere hauptamtliche und geschäftsführende Vorstandsmitglieder sowie 29 ehrenamtliche, die auf Vorschlag der Bezirke im Block gewählt werden sollen.

Hauptthema des noch bis Samstag (12. Oktober) andauernden Gewerkschaftstages sind die tiefgreifenden Transformationsprozesse in Schlüsselindustrien wie dem Auto- und Maschinenbau. Die Gewerkschaft verlangt ausgeweitete Möglichkeiten zur Kurzarbeit und Qualifizierungsangebote für die Beschäftigten. Am Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in Nürnberg erwartet. (dpa)