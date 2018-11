Anzeige

Technologie In der smarten Autofabrik Mit Datenbrille Behälter füllen, mit Autotrailern Container verschieben: BMW fährt vernetzt und autonom in die Zukunft.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Flachmann mit Bärenkräften: Ein Transportroboter fährt einen Rollcontainer. Foto: www.guenterschmied.com/BMW

Regensburg.1800 Lieferanten an rund 4000 Orten liefern jeden Tag mehr als 30 Millionen Teile zu den weltweit 30 Werken der BMW Group. „Das entspricht 7500 Seefrachtcontainern am Tag: Wir bewegen ganze Städte“, veranschaulicht Jürgen Maidl, Logistik-Chef der BMW Group, am Freitag vor einer internationalen Journalistengruppe.

10 000 Fahrzeuge rollen täglich bei BMW vom Band und werden an Kunden in aller Welt ausgeliefert. Ohne ausgeklügelte Logistik ist das nicht zu schaffen. Der Konzern treibt deshalb permanent Innovationen voran. Am Freitag präsentierte Jürgen Maidl mit Werksleiter Manfred Erlacher, Logistik-Leiter Marcus Wollens und einem Dutzend Spezialisten die jüngsten Entwicklungen, die zum Teil schon im Praxis-Einsatz sind, Serienreife besitzen oder 2019 weiter optimiert werden – darunter eine Weltneuheit: einen autonomen Outdoor-Transport-Roboter.

Der flache Autotrailer schaut neben dem Sattelzug aus wie David neben Goliath. Der Trailer rollt unter den Aufleger des Sattelzugs, dockt am sogenannten Königszapfen unter dem Ladecontainer an und rangiert den 30-Tonner dann, mit Lasernavigation und ohne irgendwelche zusätzlichen Leitlinien, über das Gelände und durch das Werk. Ein Video demonstrierte am Freitag, wie die Lieferung der Zukunft aussieht.

Im Werk Spartanburg finden täglich bereits 1200 dieser Rangierfahrten statt. Der Autotrailer, den BMW mit einem externen Partner entwickelt hat, ist weltweit allen anderen vergleichbaren Modellen voraus. Die mobile Plattform, die bis zu 75 Tonnen schultern kann und auch „Augen“ für das Rangieren rückwärts besitzt, wurde im Sommer im Werk Leipzig getestet und hat inzwischen Serienreife erreicht, Preis: um die 150 000 Euro.

Autonome Ameisen

Logistik wird immer mehr zu einer IT-Frage. Teile werden in Europa produziert und in Südafrika verbaut. Kunden können bis kurz vor dem Liefertermin die Ausstattung ändern. Stürme, Streiks und Sanktionen beeinflussen die Warenströme, die über Kontinente hinweg zuverlässig fließen müssen, damit Käufer ihren neuen BMW genau so, wie sie ihn bestellt haben, zu der Zeit, an der er zugesagt wurde, in Empfang nehmen können. Maidl: „Daran sieht man: Logistik ist mehr als Packerl-Schubsen.“ Das Programm Connected Supply Chain sagt, auf die Viertelstunde genau, wo welches Teil gerade unterwegs ist und wann es ankommen wird. Diese Transparenz spart Geld: Die Logistiker können zeitnah reagieren, kostspielige Sonderfahrten werden vermieden.

Das Werk Regensburg gilt im Konzern als Spezialist für STR, für kleine Transportroboter. In Halle 56 schlägt das Herz der smarten Autofabrik. Hier werden Innovationen getestet und optimiert – oder auch verworfen. Die flachen STR sind echte Kraftpakete; sie tragen Rollcontainer, die bis zu eine Tonne wiegen, autonom zur Station, an der sie gebraucht werden, und berechnen dazu selbstständig die ideale Route. Seit 2018 sind im Werk Regensburg auch autonome „Ameisen“ unterwegs. Die Hubwagen bringen Bauteile aus Verteilstationen („Supermärkte“) an ihre Montagestation. Automatisierte Routenzüge sind bereits seit zwei Jahren bei BMW im Einsatz. Die autonomen Ameisen schaffen ihre Aufgaben in Hochleistungszeit, rollen mit sechs Stundenkilometern durch die Hallen, können Objekte umfahren und, etwa an Wegkreuzungen.

Papieretiketten verschwinden

Über die Kleinbauteile, die in großen Paletten im Werk ankommen, machen sich inzwischen Splitbots, Pickbots, Placebots und Sortbots her. Die Leichtbauroboter entladen die Teile, sortieren und liefern aus. Die Bots erkennen Objekte per Kamera, verstehen mit KI, was sie sehen, und sind dank hoher Sensitivität in der Lage, mit Menschen zu kooperieren. Inzwischen müssen die Bots auch nicht mehr bei jeder Störung – wenn zum Beispiel ein Behälter verschmutzt ist oder ein Beschriftungszettel sich gelöst hat – einen Menschen zu Hilfe rufen.

Die Papieretiketten, in der smarten Autofabrik eine Störquelle, werden langfristig vollständig aus der Logistik verschwinden; Behälter und Regale sind dann digital beschriftet. Logistik-Mitarbeiter tragen heute bereits immer häufiger Handschuhe mit integrierten Scannern und Displays, Datenbrillen, die im industriellen Umfeld aktuell noch eine Seltenheit sind, und Smart Watches. Das Echo nach einem Versuch mit papierloser Logistik fiel gut aus. Zwei Monate lang hatten 23 Mitarbeiter die Datenbrillen im Werk München getestet, das Ergebnis: höheres Tempo (22 Prozent) und weniger Fehler (33 Prozent). Die Mitarbeiter kamen mit der Brille gut klar, Ausnahme: Sie kritisierten das Gewicht, das auf den Nasenrücken drückte. Zuletzt wurde deshalb ein neues Brillenmodell getestet, das nur 80 Gramm wiegt.

Dass BMW Bots und fahrerlose Transportsysteme selbst entwickelt, hat einen Grund: „Was wir brauchen, existiert noch nicht“, erklärt Thomas Irrenhauser von BMW Regensburg – mobile Plattformen etwa, die nur 22 Zentimeter Bauhöhe haben dürfen, weil sie sonst nicht unter genormte Behälter und Rolluntersetzer in den BMW-Produktionshallen passen.

