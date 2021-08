Anzeige

Bahn-Streik „In Wahrheit geht es um Macht“ Bahn-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz spricht über Gegenspieler Claus Weselsky, die Eisenbahnerfamilie und Deutschlandtakt.

Von Andreas Niesmann

Merken

Mail an die Redaktion Vorstandsvorsitzender Richard Lutz ist seit 27 Jahren bei der Deutschen Bahn. Foto: Florian Gaertner/photothek.de/Florian Gaertner/photothek.de

Berlin.Tarifverhandlungen mitten in der größten finanzielle Krise, die die Bahn in ihrer Geschichte erlebt hat, das ist kein Zuckerschlecken. Bahn-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz sagt in diesem Interview, warum es jetzt um maßvolle Abschlüsse und solidarische Verantwortung für die Zukunft des ganzen Unternehmens geht.

### ### ######## ### ##### #### ##### ##############. ##### ###### ###?

#### ################# #######, ### ### ### ##### ##### ###### ############## ### ### ######### ### ### ######### ## ### ######## ## ######## ### #### ###### ##############, #### ###### ##### #########. ### ############# ###### ### ##### #### ##### ########.

### ### ############ ### #########- ### ####################, #####-###### ######, ##### ### ## ##### ## ######## (#####). #### ## #####: ### #### #### ########### ### ### #### ### ###############, ### ### ################## ####### ######### ######. ### ### #### #########, #### #### ########### ### ######## ## ####### ########## ####### ######. #### ### #### ###### ###### ### ###### ########### ##### ##### ##########, ## ### ### #### ####### ########### ####### ### ######## ####### ###. ## ###### ######### #### ## ## ######## ########## ### ############ ############# ### ### ####### ### ###### ############. ### #### ############ ### ######, ##### ## ##########, ### ###### ###### #####.

#### ### ######### ### ############ #### ########### ### ##### ################## ####.

### ##### ## ########### ####### #### #################### #######, ###### ### ### ############# ### ### ################## ## ### ########### #### ### ## #### ### #####. ### ###########, ### #############, ### ########### ### #### ### – ##### ### ###### ########## #######. ### ######### ###### ########### ### ########. ### ####### #### ##### #### ##### ### ### ###### #############, ###### ##### ### ########## #####.

### #### ########### ### ######### ## ###### ### ### ####### #### ###### #######.

##### ## ### ## ########## ###### #####, ###### ### ####### #### ########. ## ######## #### ## #### ## #####. ### ##################### ### #### ### ### ########## #######, ## ###### #### ######## ## ########### ## ########. ###### ##### ##### ### ###########, #### ## #### ######## ### ###### ####. ### #### ## #### #####. ## ### ######### #############, ##########, ############## ### ########### ###### ### ### ########### ##### ##### – ### ## ##### ### #### ##### ########. ### ###-###### ### #### ### ##### ################### ########. ### #### ### ######## ###########.

######## ### ## ### #############?

########### ##. ### ########### ###### ########## ########, ### ##### ### ## ### ######-######## ##### ### ########. ### ###### ### #### #### ## ###### ### ### ####. ### ##### ##### ### ### ###### ### ### #########, #### #######, ##############, ############# ### ###### #### ### ####### ###### – ####### ### ####### #######, ##### ### ### #### ####### ####### ### ########### ### ########## ####### ######. ### #### ######## ## ###### ######### ###### ### ### #####, ### ## #####, ### ######### #### ### ### ########################## ### ##################. ## ###### ###### ###### ##########, ### ### ###### ###### #########.

### ###### #### ########## #########.

########## #### ### #### ####### ### ##### ########. #### ### ##### ## ##### ## #######, #### ## ### ### #### ######## ########### ### ############# ####### ############# ### ### ######### #### ######## ############## #####. ##### ##### ## ### ##### ### #### #### ##########. ##### ##### ###########, #### ### #### ### ####### ###########, ### ######### ### ######## ######. ## ### ### ##### ### #######, ##### ##### #### ### ########## ###### ####.

########### ### ###### ##### ######## ### ### ######## ##-########### ###### #####?

### ##### ### ##### ######. ### ######## ### #####, ##### ### ###########, ### ### ########### #### ########### ##### ### ##### ####, ### ####### ############## ### ############ ### ### ############# ### ######### ###, ### ########### ####### ####### ####. ### #### #### ### ########## ##### ######. #### ######## ######## ## #### ### ### ############ ### #### ## ##### #############- ### ##### #############. #### ###########, ### ### #### ### ############ ## ###### #####, ##### ### ######. #### ####### #### ## ######## ### ##### ## #####.

### ### ####### ######### #### ########### ### #### ## ####### ### ####, #### ### ######, ##### ### ########### ## #### ## ###### #####, #### #####. ### ####### ########## #######?

### ########## ### ## ### ### ####### #######. ### ######### #### ##### #############, ### #### ### ##### ###### ########## ####. ## ###### ### ### ### ####### #######. #### ############# ### ### ##### ################## ########### ##### #### ### ####### ##### ##### ####. ### #### ### #####. ### #### ### ### #######, ### ### ## ##### ### ########### ######## ########### ####, #### ## ## ############# ### ######### ####. ########## ### ### ######## ### ######### ### #### ###############. ##### ##### ##### ######## #### ##### #### ########. ### #### ######### ###### ##### ### ##### ########## ######### #########. ### ####### ####### ########## ######## #####, ####### #### ## ########.

### ##### ###, #### #### ########### ## #### ########## ### ### ####### ###### ######.

####### ### #### ### ###### ##: ## #### #### ####### ############ ####, ## ### ## #### ########## ## ############### ######## ### ### ###. ### ##### ### ### ############# ############ ######## #### ### ### ####### ## ##### ### ## ########## ###########, ### ##### ## #####- ### ###############. #### ## ## ########### ###### ###, ##### ### ##### #####, #### ##### ############ ### ##########-############# ## #### ####### ######### #######. ### #### ### ########, #### ##### ### ##### ### ######## #### ######.

### ############ ####-####### #### ##### ########## ############## #### ### ##### ###-####-####### ##### ###. ## ### ##### #### ## ##### ####### ### #### #### ############### – ##### #### ### ###### ###### ######. ### ###### ### ###########?

### ###### #####. ### ############# ###### ###### ### #### ######### ## ##### ##### ##### #### ### ###### #### ####### ########. ### ############ ## ### ######## ### ##### ############### ## # ### ######## ####. ## ### #### ### ########## ######### ##############. ### ### ### #### ########## ############################ ##### ### ### ### ####### – ##### ######## #### ### #### ###-###.

### ### ########## ### ################# ## #### #### ###### ###### ######. ### #### #### ### #####?

### #### ##########. ### ### ### ###### ### ### #################, #### ### ###### ######## ### ##### ##### ## ########### #####. #### ### ### ###### ########## ## ############### ########### ######### ### ### #### ### ######## ########, #### ########## #### ###### ### ###### ##### ########### ######. ## ### ############ ########## #### ########## ##### #########, #### ### ##### ####### ##### ##### ####### ######, ####### #### #### ##### ############# ##### ######.