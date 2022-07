Preissteigerungen Inflation in Deutschland im Juli bei 7,5 Prozent Die Inflation bereitet Verbrauchern Ängste und sorgt für vermehrte Tarifkonflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Kurve zeigt bei den Preissteigerungen aber nicht mehr ganz so steil nach oben.

dpa

Mail an die Redaktion Die hohe Inflation ist auch in Deutschland das beherrschende Thema. Foto: Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa

Wiesbaden.Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juli erneut etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte.

Im Juni hatte die Jahresinflationsrate noch bei 7,6 Prozent gelegen und im Mai bei 7,9 Prozent.

