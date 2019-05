Anzeige

Aussenansicht Innovationen werden dringend benötigt Das Bundeskabinett führt Gesetz zur steuerlichen Forschungsförderung ein. Doch es muss nachjustieren.

Dr. Jürgen Helmes, Geschäftsführer IHK Regensburg

regensburg.Innovationen durch Forschung und Entwicklung (F&E) sind entscheidend für Wachstum und Beschäftigung. Die steuerliche Forschungsförderung leistet einen Beitrag, Forschung und Innovation am Standort Deutschland zu stärken. Die gegenwärtige konjunkturelle Lage führt das vor Augen: Gerade die Firmen, die in den letzten Jahren in ihre eigene F&E investiert haben, stehen trotz weltwirtschaftlicher Verwerfungen gut da.

Die IHK-Organisation hat bereits seit 2010 von der Politik eine steuerliche Anrechenbarkeit der F&E-Tätigkeiten von Unternehmen gefordert. Jetzt hat das Bundeskabinett endlich die Einführung eines Gesetzes zur steuerlichen Forschungsförderung beschlossen. Es soll bis 2020 umgesetzt werden. Das ist aus Sicht der Wirtschaft sehr zu begrüßen, es erfordert jedoch auch ein Nachjustieren, was den Gesetzesentwurf anbelangt.

Dieser sollte besonders beim Thema Auftragsforschung abgeändert werden, dann nämlich, wenn Unternehmen sich für ihre Innovationen Partner in der Wissenschaft suchen. Geplant ist, dass die Auftragnehmer, also diejenigen, die die Forschung durchführen, die steuerliche Förderung erhalten sollen. In der Regel sind nur große Konzerne und staatlich geförderte Forschungsinstitute in der Lage, sich teuere Forschungslabore zu leisten.

Viele KMUs sind auf die Auftragsforschung angewiesen, wenn sie ein Forschungsvorhaben in die Tat umsetzen wollen. Darüber hinaus trägt der Auftraggeber das wirtschaftliche Risiko. Möchte die Politik bei der Frage, ob sich ein Forschungsvorhaben lohnt, niederschwellige Anreize schaffen, dann sollte sie den Auftraggebern die Möglichkeit zur steuerlichen Abschreibung gewähren.

Der jetzige Gesetzesentwurf zielt in erster Linie auf kleinere Unternehmen ab: Förderfähig sind Personalkosten bis zwei Millionen Euro pro Jahr, was bei einer Förderquote von 25 Prozent einem Steuererlass von maximal 500 000 Euro entspricht. Die steuerliche F&E-Förderung wird als Steuergutschrift gewährt, und zwar unabhängig von der Gewinnsituation.

Um noch mehr Innovationen aus den Unternehmen herauszulocken, empfiehlt es sich, das Fördervolumen in den nächsten Jahren stufenweise zu erhöhen. Denn dann würde Deutschland auch für Standortentscheidungen größerer Unternehmen Anreize schaffen.

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für die Oberpfalz und Kelheim



Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

