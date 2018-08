Aufschwung Ist Handwerk wieder auf goldenem Boden? Ostbayern ist Handwerkerland. Doch es fehlen Fachkräfte und Lehrlinge, um den neuen Boom zu bewältigen.

von Michael Sperger

Mail an die Redaktion Ob Dachdecker, Klempner oder Schreiner – das Handwerk erlebt einen starken Aufschwung. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Regensburg.Das Handwerk ist eine wichtige Stütze der Wirtschaft. In Ostbayern, Bayern und in Deutschland. In Ostbayern sind nach Auskunft der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 213 000 Mitarbeiter in 38 000 handwerklichen Betrieben beschäftigt. Ein Fünftel der Arbeitnehmer in Ostbayern arbeitet dort. Das Handwerk ist im Aufschwung. Der Boom fällt nicht überall in Deutschland so stark aus. „Ostbayern ist Handwerkerland“, sagt Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Hier habe das Handwerk einen größeren Stellenwert als in anderen Teilen der Bundesrepublik.

Den Aufschwung merken vor allem Leute, die auf einen Handwerker warten. Die Auftragsbücher der Betriebe sind vor allem jetzt im Sommer randvoll. „Über alle Handwerksgewerbe hinweg müssen Kunden im Durchschnitt mindestens elf Wochen warten“, sagt Kilger. Diese Hochkonjunktur im bayerischen Handwerk hält schon seit Januar an.

Umsatz steigt um vier Prozent

Das wird Kunden, die auf Dachdecker, Schreiner oder Elektroniker warten, ärgern – die Gewerbe dagegen nicht. Der Umsatz aller Handwerksbetriebe in Ostbayern zusammen betrug laut der Handwerkskammer im Jahr 2017 27,9 Milliarden Euro, ein Plus von über vier Prozent zum Vorjahr. Das Handwerk macht in Ostbayern 20 Prozent des Gesamtumsatzes aller Firmen aus. Der Aufschwung des Handwerks begann 2010 nach der Finanzkrise. In diesem Jahr erzielt das Handwerk die besten Werte der vergangenen 20 Jahre.

Eine kleine Ausnahme beim Handwerksboom ist der KFZ-Bereich. Die Dieseldiskussion und angedrohte Fahrverbote machen dem Handwerk zu schaffen. 102 400 Menschen arbeiten laut den neuesten Zahlen des Landesamts für Statistik in Bayern im Kraftfahrzeuggewerbe.

Am meisten profitiert laut Kilger das Bau- und Ausbaugewerbe. Das zeigt auch die Wartezeit: Wer beim Hausbau einen Handwerker braucht, wartet im Schnitt sogar 14 Wochen – über ein Vierteljahr. „Das Handwerk steht für Qualitätsarbeit“, sagt Kilger. Früher habe eher die „Geiz ist geil“-Einstellung gegolten, heute wünschen sich die Bürger gute Qualität. Zusätzlich begünstigen der niedrige Zinssatz und der zunehmende Trend zum Eigenheim den Aufschwung.

Die Handwerkskammer Weiterbildung: Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz unterstützt in ihrem Bildungszentren Auszubildende im Handwerksbereich. Schüler an einem Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer haben zuletzt ein Raketenflugzeug von Karl Valentin nachgebaut. Jürgen Kilger, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer begleitete die Anlieferung des Flugzeugs zum Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg.

Ausbildung: Im Handwerk werden ungefähr 130 verschiedene Ausbildungsberufe angeboten. Die Handwerkskammer unterstützt die Betriebe, Ausbilder und Lehrlinge bei allen Fragen auch rund um das Thema Ausbildung. Dafür stehen bei der Handwerkskammer spezielle Ausbildungsberater zur Verfügung. Jeder Handwerksbetrieb ist Mitglied in seiner regional zuständigen Handwerkskammer. Die Handwerkskammer vertritt die Interessen der einzelnen Betriebe und deren Mitarbeiter gegenüber der Politik.

Bauwesen ist optimistisch



„Wir rechnen auch in Zukunft weiter mit Anstiegen“, sagt Holger Seit, Pressesprecher des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen. Die Investitionen der Baubetriebe sprächen für einen längerfristigen Anstieg über die kommenden Jahre hinaus. Für 2018 rechnet Seit mit einem Plus von vier bis sechs Prozent.

Seit 2015 erzielte der Bausektor laut Seit jedes Quartal neue Bestwerte. Etwa ein Fünftel des deutschen Gesamtumsatzes in der Baubranche werde allein in Bayern erwirtschaftet.

Im Bausektor im Freistaat wurden dafür im vergangenen Jahr zwischen 1000 und 2000 neue Beschäftigte eingestellt. „Wir könnten locker 40 000 neue Mitarbeiter gebrauchen“, sagt Seit. Der Fachkräftemangel ist auch im Baugewerbe ein Thema. Und das, obwohl die Löhne laut Seit innerhalb von zwei Jahren um knapp sechs Prozent gestiegen sind.

Lukas Wolf ist Auszubildender im Handwerk. Er will Schreiner werden. Im MZ-Video erklärt er wieso:

Fachkräfte sind überall ein Thema

In allen Handwerken suchen die Firmen händeringend nach Fachkräften. Hier bekommt der goldene Boden des Handwerks Risse. Die Nachfrage nach handwerklichen Leistungen hat sich laut Kilger in der Vergangenheit generell stark erhöht, das Angebot an Facharbeitern kommt da nicht mit. „Viele Absolventen von Schulen wollen nur studieren. Es ist unsere Aufgabe, die Karrieremöglichkeiten im Handwerk aufzuzeigen“, sagt Kilger. Ein ausgewogenes Verhältnis müsse her. Ein Handwerksmeister könne durchaus auch mehr als so mancher Akademiker verdienen. „Aber das ist nur den Wenigsten klar“, sagt Kilger.

Die Handwerksbetriebe haben zwar zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, für die hohe Nachfrage reicht das aber nicht. Das Problem beginnt schon bei der Jugend. In Ostbayern bleiben 1309 der gut 17 000 Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt. Freie Plätze für Lehrlinge gibt es laut Kilger in allen Branchen. Die Zahlen der Azubis sind zwar weiter stabil und steigen sogar leicht, für die hohe Nachfrage durch den Boom im Handwerk reicht das aber nicht. „Eine schnelle Lösung wird es für dieses Problem in Zukunft leider nicht geben“, sagt Kilger.

Die Handwerkskammer arbeite mit Angeboten zur Berufsorientierung in der Schule daran, das Image des Handwerks zu stärken und mehr junge Leute darauf aufmerksam zu machen. „Die Arbeit eines Arbeiters auf der Baustelle ist keinesfalls so altmodisch wie ihr Ruf“, sagt Seit vom Landesverband Bayerischer Bauinnungen.

