Anzeige

Start-Up Jeden Tag im Büro Veggieday Vanilla Lunch liefert in Regensburg gesundes und abwechslungsreiches Essen aus – umweltfreundlich verpackt und CO2-neutral.

Von Tanja Harrer und Stefan Ahrens

Merken

Mail an die Redaktion Regensburger Firmen nachhaltig mit gesundem Mittagessen versorgen – das ist das Ziel von Vanilla Lunch. Foto: sonyakamoz - stock.adobe.com

Regensburg.Ein veganer Lieferdienst, der auch noch ohne Verpackungsmüll auskommt: Das klingt für viele nach Zukunftsmusik. Ist es aber nicht – wie Vanilla Lunch in Regensburg beweist.

Hinter dem nachhaltigen Lieferservice steht das Regensburger Start-up Grünzeug GmbH, das auch die mittlerweile international erfolgreiche App Vanilla Bean auf den Markt gebracht hat. Die App hilft Veganern, Vegetariern oder Flexitariern dabei, vegane beziehungsweise veganfreundliche Restaurants in ihrer Nähe zu finden. Nun steht mit Vanilla Lunch der nächste Schritt an.

„Als Vanilla Bean 2015 auf den Markt gebracht wurde, war es eigentlich schon immer der Plan, dass man in die App einen Lieferdienst integriert“, erklärt Julian Schwabe, Sales Manager des Start-ups. „Vanilla Bean steht für Nachhaltigkeit. Wenn man dann mit Vanilla Lunch einen Lieferservice betreibt, muss alles stimmen und ein umweltbewusstes Verpackungskonzept gehört da dazu“, erklärt Schwabe.

Aus der Idee wurde vor einigen Monaten Realität. Seit März läuft die Testphase von Vanilla Lunch in Regensburg. Der Fokus liegt auf Firmenkunden. „Da ist der Vorteil, dass wir auf einem Fleck viele Abnehmer haben. So können wir besser planen und es ist kosteneffizienter“, sagt Schwabe. Beliefert werden bislang vier Standorte und ein Gebäudeteil der Universität Regensburg. Sie liegen alle auf einer Route, die von der Innenstadt zur Techbase führt. Im August wurde eine zweite Route eröffnet. „Der Plan ist, jede größere Firma, die Interesse hat, mit anzubinden“, erläutert der Sales-Manager. Auf diese Weise soll sich Vanilla Lunch sternförmig in der Stadt ausbreiten.

Hauptsache frisch und gesund

Das Essen kommt in Regensburg beispielsweise von Restaurants und Cafés wie dem Taracafé, RiceCorn und Lezizel, weitere Restaurants sollen hinzukommen. Die Gerichte sollen aber nicht nur Veganern schmecken. Jeder, der sich ausgewogen ernähren will, finde etwas: „Wir bieten gesunde und leichte Kost an. So kann man nach der Mittagspause fit und frisch weiterarbeiten“, erklärt Julian Schwabe. Ein Unterschied zu herkömmlichen Lieferdiensten bei Vanilla Lunch ist: Es werden nicht immer alle Menüs aus allen teilnehmenden Restaurants gleichzeitig angeboten. Stattdessen stehen jeden Tag jeweils drei Gerichte aus drei Restaurants auf der Karte, die immer durchwechseln. Der Vorteil: So müssen Kunden nicht während der Arbeit unzählige Speisekarten durchsuchen.

Wer den Lieferdienst in Anspruch nehmen will, muss sich laut Julian Schwabe lediglich auf www.vanillalunch.com registrieren und anschließend einen Lieferort in seiner Nähe auswählen. Den Nutzern steht online eine Wochenkarte zur Verfügung und wer möchte, erhält jeden Morgen eine E-Mail mit der jeweils aktuellen Tageskarte. Das Essen kann dann entweder vorbestellt oder täglich spontan ausgewählt werden. „Bestellzeit ist täglich zwischen 10.30 und 11 Uhr, damit die Gerichte frisch zubereitet werden können. Dann holt der Fahrer die Gerichte mit dem E-Bike ab und bringt sie zum vereinbarten Lieferort.“ Bislang gibt es das Angebot immer mittags und von Montag bis Freitag. „Aber es wäre durchaus auch denkbar, das Angebot am Abend in Firmen mit flexiblen Arbeitszeiten einzuführen“, erklärt der Sales Manager der Grünzeug GmbH. Das Essen selbst wird in Pfandboxen verpackt, die die Kunden dem Fahrer bei der nächsten Bestellung grob ausgespült wieder mitgeben können.

Weitere Städte im Visier



Nun wird Vanilla Lunch erst einmal in Regensburg aufgebaut. Langfristig soll es den Lieferdienst auch in anderen Städten geben: Berlin ist geplant, München, Hamburg sowie Wien könnten folgen. Und, so Schwabe: „Wenn das dann irgendwann von alleine läuft, kann man sicherlich auch Privatkunden ins Auge fassen.“ Da sind Julian Schwabe und sein Team auf lange Sicht äußerst optimistisch. Denn momentan gibt es bereits etwa 15 bis 30 mittägliche Bestellungen – Tendenz steigend.

Noch mehr Artikel und Hintergründe aus der Wirtschaftszeitung finden Sie bei uns im Internet auf www.die-wirtschaftszeitung.de!