Krise Jetzt locken billige Autos beim Händler Das Werkstattgeschäft rettet die Autohäuser in der Corona-Krise. Sie müssen nun die Neuwagen vom Hof bekommen.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Mehr Autos als sonst stehen sich derzeit bei den Händlern die Reifen platt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Regensburg.Der Autohandel in Bayern kann nach dem Einbruch wegen der Corona-Krise mitten im Frühjahrsgeschäft seine Verkaufsräume nächste Woche wieder öffnen – ab 27. April. Überall sonst in Deutschland geht das eine Woche früher. Die Gelegenheit für Kunden ist günstig, sagen Experten. Es stehen eine Reihe unverkaufter Fahrzeuge beim Händler. Die Käufer dürfen hohe Rabatte erwarten, sagt etwa Albert Vetterl. Er ist Präsident des Kraftfahrzeuggewerbes in Bayern und betreibt ein Nissan-Autohaus in Teublitz. Mit einem Ansturm von Käufern rechnet er dennoch nicht.

### ######## ############## ### ### ##### ########, ### ####### ###### ############. ## ########### ######## ####### ### ### ###### ########## ######### ## ########### ### ### ########.

#### ##### ####

## ########## ######## ####: #### #######, ##### ######, ####### #######, ####### ### ############ ##########-####### ####-##### #########.

### ########### ###### ##### #### ##### ####, #### #######. ######### ### ####, #### ### ################## ### ####### ######### ## ##### ######## ## ##### – ##### #### ## ########## ###### ####### ###, ####### ### ############### #######. #######: „### ##### #####, ### ######## ###, ###### #############.“

### ######### ###### #### #### ##### #### ###### ## #### #########. ### ### ########### #### ## ######: ###### ###### ### ##### ##### ###### ### ####### ##### ###### ####### #### ##### ### ######################, #### #######. ###### ###### ### ##### „##############“ ####, #### #### ############ ###### #### ### ############# ######.

## ########### ##### ##: ########## ####, ####### #####. ####### ###### ######### ### ### ########: ### ##### ### ##### ####### ####### ### ###### ### ##### ##### ###### ##########. #### ##### ####### ########## ######### ###### ##### ############ ######. ### ######-###### ### #### #######, #### #######. #### ### ##### #####, #### ### ################# ## ####### ####### ####. „### ###### ## ##. ##### #############, ########### ##### ### ### ########## #######“, ##### #######.

####### ######## ##### ####### #### #########, #### ### ###### ##### ## ######## ###### ### ### #########. „#########“ ###### ### ######## ####. #### ##### ######## ##### ##########, ### #### ## #########. ###### ###### ## ### ###. ## ###### ########## ##########, ##### ######### #### ### ##### ### ############## ### -##########. „### ###### #### ##### ## ##### ####### ###### ###### ## ##########, #### ### ##### ###### ### ### #########.“

### ### ######## ########, ### ### #### #########, #### ### ###### ### ###### #### ## #### ####, ## ### ############# ### ####### ##### ####### ######. ######### ### ####### ####### #### #####, #### ##### ###### ############## ######## ######### ####.

### ####### ##### ######

##### ###### ####### ## ##### ####. #### #### ########### ########## ### ###### ### ## ########. ##### ### ####### ### ##### ##########. ### ### ########### ##### #### ###### ### ######## ##### ##########, #### ## ### ####### ###: ### #### ### ####### ##.### #### ##### ### ####### ## ####### ###### ### ##.### ####. #### ### ##### #### #### ######, ##### ### ######### ### ##.### ####. ### ####### ####, ### ### ####### ### ##### #### ######## ###, ####### ########## ########## ##.### ####. ### ###### ## ### ########### ### ##.### #### ######## ######. ### ############ ######### ###, #### ### ######## ######## ###. „### ###### ########### ###### ### ##### ########### ###### #############.“