Wettbewerb Junge Gründer mit starken Ideen Im Regionalabschluss von „Ideen machen Schule“ traten drei Teams an. Die Hans-Lindner-Stiftung initiierte das Schulprojekt.

Von Katharina Kellner

Mail an die Redaktion Das Siegerteam (rechts) vom Schulzentrum Matthäus Runtinger mit den Juroren, Lehrerin Sabine Ströhl (6. v. l.), Schulleiter Reinhard Tischler (3. v. r.), der Regensburger Stadträtin Dagmar Kick (7. v. l.) und Brigitte Urlberger (5. v. l.) von der Hans-Lindner-Stiftung Foto: Kellner

Regensburg.Der Film zeigt eine junge Frau auf dem Rücksitz. Sie ist müde, aber schlafen kann sie nicht: Ihr fehlt das richtige Kissen, das den Kopf im Auto nicht zur Seite rollen lässt. Doch als sie eine „Jack Air“-Jacke mit integriertem Nackenhörnchen anzieht, klappt es mit dem Nickerchen.

Die praktische Jacke war nur eine der Innovationen, die drei Teams des Beruflichen Schulzentrums Matthäus Runtinger am Donnerstag der Jury präsentierten. Sie waren in den Räumen des Mittelbayerischen Medienhauses zur Regional-Abschlussveranstaltung von „Ideen machen Schule“ gekommen. Manfred Sauerer, Chefredakteur und Geschäftsführer des Mittelbayerischen Medienhauses, betonte die langjährige Kooperation mit der Hans-Lindner-Stiftung: „Es ist immer wieder schön zu sehen, was für Ideen herauskommen.“

Schüler knüpfen Kontakte in die Wirtschaft

Das Projekt „Ideen machen Schule“ Schüler aller Schularten ab der 8. Klasse aus Niederbayern und der Oberpfalz erarbeiten in Teams ein möglichst realitätsnahes Gründungskonzept. Nach ca. vier Monaten Planungsarbeit präsentieren sich die besten Konzeptautoren einer Jury. An die Regionalsieger geht ein Preisgeld in Höhe von 530 Euro.

Im Finale am 5. Juli treten die vier besten Regionalsieger jeder Staffel aus Oberpfalz und Niederbayern gegeneinander an. Für die 20 besten Teams stellt die Hans-Lindner-Stiftung insgesamt 5500 Euro zur Verfügung. (kk)

Das Projekt der gemeinnützigen Hans-Lindner-Stiftung regt Schüler an, sich mit beruflicher Selbstständigkeit zu befassen. Während der 16-wöchigen Projektzeit bekommen die jungen Leute Einblicke, worauf es beim Existenzgründen ankommt. Auch „die Kontaktaufnahme mit Vertretern aus der freien Wirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts“, sagt Brigitte Urlberger, die „Ideen machen Schule“ bei der Stiftung betreut.

Die Teams – in diesem Jahr nur aus Schülern ab den 10. Klassen – erhielten nach den Präsentationen Feedback von Wirtschaftsexperten aus der Region: Vertreter von Sparkasse, Landratsamt, Handwerkskammer, Stadt und Hochschule Regensburg bildeten die Jury. Sie fragten detailliert nach und analysierten: Wo ist die Finanzplanung noch nicht ganz schlüssig? Ist die Regensburger Altstadt wirklich die richtige Location für diese Gründung? Bei allen Teams lobten sie eine starke Präsentation mit verteilten Aufgaben.

Die Gruppe „Jack Air“ blieb zwar die einzige, die ihre Präsentation mit einem Film einleitete. Doch auch die beiden anderen Teams, ebenfalls vom Regensburger Beruflichen Schulzentrum Matthäus Runtinger, hatten viel zu bieten: Das Team „livinlow GmbH“ stellte seine Idee vor, figurbewusste Kunden mit kohlenhydratarmen Produkten zu versorgen: fertige Kochpakete und auf individuelle Vorlieben zugeschnittene Rezepte. Zum Probieren für die Jury gab es Gebäck mit Himbeeren und Schokolade.

Kaffee und Verpackung überzeugen

Nicht nur auf ernährungs-, sondern auch auf umweltbewusste Kunden setzte das Team „Capsula Verde“. Vanessa Schön, Sophie Wappler, Lisa Knittl und Anna Ramsauer stellten eine kompostierbare Kaffeekapsel vor. Ihre Idee präsentierten sie – wie auch die anderen Teams – detailliert und sehr realitätsnah. Sie erläuterten ihr Finanz- und Marketingkonzept, Zielgruppenanalyse und Chancen und Risiken bei der Umsetzung ihres Start-ups.

Nicht nur die umweltfreundliche Verpackung, auch der Kaffee, angeboten in verschiedenen Geschmacksrichtungen, konnte sich sehen lassen: „Die Kostprobe hat mich überzeugt“, sagte am Ende Jurorin Martina Wimmer vom Landratsamt Kelheim, als sie den Schülerinnen von „Capsula Verde“ zum ersten Platz in der Seniorstaffel des Regionalabschlusses für Regensburg, Schwandorf und Kelheim gratulierte.