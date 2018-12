Anzeige

Idee Jungunternehmer haben Limo entdeckt Wer süße Erfrischungsgetränke mag, hat die Qual der Wahl. Es gibt immer mehr neue Marken. Doch das Geschäft ist hart.

Von Irena Güttel

Merken

Mail an die Redaktion Jonas Groseker, Gründer der Limomarke J’s, zeigt eine Flasche seiner Limonade Birne-Ingwer. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen.Eigentlich wäre es nur konsequent gewesen, wenn Jonas Groseker ein neues Craft-Bier oder einen Gin kreiert hätte. Als gelernter Barkeeper kennt der Bremer sich mit alkoholischen Getränken bestens aus. Doch Groseker entschied sich für Limo. „Ich war damals gelangweilt vom Limonadenmarkt“, sagt der 30-Jährige. Ganz ohne Business-Plan, einfach nur aus Überzeugung legte er los, probierte unzählige Rezepturen, bis „J’s Limonade“ fertig war. Eine größere Herausforderung wird sein, sich auf dem Markt zu behaupten. Denn das Geschäft mit Erfrischungsgetränken ist knallhart.

Ein Blick in die Supermarktregale und die Getränkekarten von Cafés und Kneipen zeigt schnell: Bei Limos mischen viele mit. Neben den großen Herstellern wie Coca-Cola und Pepsi verkaufen auch viele Mineralbrunnen und Brauereien süße Brause. Dazu kommt seit einigen Jahren eine unübersichtliche Zahl von kleinen Marken, hinter denen meist Start-ups stehen. Viele von denen sind nur regional, zum Teil sogar nur in einigen Bars, erhältlich – ähnlich wie in der Craft-Bier-Szene. Mehr Nische geht kaum.

Jungunternehmer wollen Tipps



Das macht die Limo hip. Bei der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (Wafg) rufen regelmäßig Jungunternehmer an, um sich Tipps für die Gründung einer neuen Marke zu holen. „Manchmal sind das sehr ernstzunehmende Konzepte“, sagt Hauptgeschäftsführer Detlef Groß. „Die Idee in die Praxis umzusetzen, ist aber gar nicht so einfach.“ Neben der großen Konkurrenz unterschätzten viele die hohen Produktionsanforderungen und Hürden beim Vertrieb.

Wie viele verschiedene Marken und Sorten zurzeit um die Gunst der Limotrinker buhlen, kann deshalb selbst der Branchenverband nicht sagen. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei 75,5 Litern und war damit erneut rückläufig. Das errechnet die Wafg auf Basis der vom Statistischen Bundesamt erfassten Produktionsmenge, der Außenhandelsstatistik und der Bevölkerungszahl. Konkrete Absatzzahlen liegen nicht vor.

In diesem Jahr rechnet die Wafg wegen des Super-Sommers mit einem Absatzplus von rund zwei Prozent. Neben den klassischen Sorten greifen die Deutschen seit einiger Zeit zunehmend zu innovativen und hochpreisigen Limonaden. „Es gibt einen Trend zu Premium-Produkten“, sagt Hauptgeschäftsführer Groß. Wie bei den Craft-Bieren sind die Mengen in Relation zum Gesamtmarkt jedoch gering.

Marke mit Erfolg Gewinn: Zu den wenigen Marken, die es geschafft haben, gehört „Fritz“ aus Hamburg. „Von Tag Eins an haben wir Gewinn gemacht“, sagt Gründer Mirco Wiegert.

Cola: 2003 brachten er und sein damaliger Geschäftspartner eine andere Art von Cola heraus. Heute gehören mehrere Limosorten und Schorlen zum Sortiment des 200-Mitarbeiter-Unternehmens.

Vierte Sorte in Planung



In diesem Geschäftsfeld will sich nun auch Groseker etablieren. Vor mehr als zwei Jahren brachte er mit Pfirsich-Thymian seine erste Limo auf den Markt, zwei weitere Sorten folgten, eine vierte ist geplant. Seinen Barkeeper-Job hat Groseker inzwischen aufgegeben, um sich voll seinen Limonaden widmen zu können. Bisher verkauft er sie nur in Bremen und Umgebung. Etwa 50 000 Flaschen sind es jährlich. Jetzt will Groseker andere Städte in Angriff nehmen, Gespräche mit der norddeutschen Zentrale einer großen Supermarktkette laufen bereits. Der Unternehmer ist optimistisch, dass er dort neben den Platzhirschen bestehen kann. „Ich mache eine andere Art von Limonade“, sagt er selbstbewusst.

Auch Joris van Velzen war einmal genauso enthusiastisch – und auch etwas blauäugig, wie er heute sagt. Der Berliner Werbefotograf hat 2009 die von einer Limo aus Sowjet-Zeiten inspirierte Tannenaroma-Brause „Wostok“ entwickelt. „Das war eher als Kunstprojekt oder schräges Hobby gedacht.“ Doch daraus wurde schnell mehr. Seine Limo wird inzwischen deutschlandweit, aber auch in den Niederlanden, Polen und anderen europäischen Ländern getrunken. Sieben ungewöhnliche Sorten von Aprikose-Mandel bis Pflaume-Kardamon hat van Velzens Vier-Mann-Firma im Angebot. Trotz des Erfolgs ist der 49-Jährige ernüchtert. „Das Getränkegeschäft ist undankbar“, sagt er. „Der Gewinn pro Flasche bewegt sich im niedrigen Cent-Bereich.“

Mehr Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier!