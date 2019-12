Anzeige

Börsen Kaum Bewegung im Dax vor Weihnachten - MDax auf Rekordhoch Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat am deutschen Aktienmarkt Ruhe geherrscht.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Der Dax hielt sich bis zum frühen Nachmittag überwiegend leicht im Minus und stand zuletzt 0,10 Prozent tiefer bei 13.305,74 Punkte. Damit bewegte sich der Leitindex weiter auf hohem Niveau.

Vor einer Woche hatte der Dax mit 13.425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurückging. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13.596 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte knüpfte am Montag an die guten Vortage an und erreichte ein Rekordhoch. Zuletzt stand ein Plus von 0,35 Prozent auf 28.541,48 Punkte zu Buche. Der EuroStoxx 50 trat nahezu auf der Stelle.

Insgesamt haben viele Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen. Die Handelsspannen seien europaweit schmal und die Kurse schwankten nur wenig, sagte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Nach den Weihnachtsfeiertagen startet der Handel in Frankfurt wieder am Freitag.

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1073 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1097 (Donnerstag: 1,1117) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9011 (0,8995) Euro. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,25 Prozent.