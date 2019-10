Anzeige

Wirtschaft Keime in Milch: Das müssen Sie wissen Nach deutschlandweitem Rückruf: Bin ich betroffen? Woher kommen die Bakterien? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

von Heike Haala

Mail an die Redaktion Die DMK Deutsche Milchkontor GmbH, kurz DMK GROUP, ruft frische fettarme Milch zurück. Foto: picture alliance/Lukas Schulze/dpa

Bremen.Die Nachricht von den Keimen in der Milch aus einem Werk der DMK Deutsche Milchkontor GmbH, kurz DMK GROUP, und der Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG wirft bei Verbrauchern viele Fragen auf. Wir geben Tipps und Infos zum Thema.

Wie kann ich erkennen, ob ich ein betroffenes Produkt in den Händen halte?

Laut DMK gibt es drei Dinge, an denen das festgestellt werden kann: Erstens an der Warenbezeichnung auf der Verpackung: Es muss sich um ein Produkt mit einer bestimmten Warenbezeichnung handeln. Zweitens am Identitätskennzeichen: Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Identitätskennzeichen DE NW 508 EG des DMK-Werkes Everswinkel. Drittens am Mindesthaltbarkeitsdatum.

Hier finden Sie die Liste mit den betroffenen Produkten:

Ich kaufe regelmäßig in Filialen der genannten Supermärkte Milch: Könnte sie betroffen sein?

„Die Verkaufsfilialen sind uns als Hersteller leider nicht im Einzelnen bekannt“, teilt die DMK mit. Verbraucher, die sich unsicher sind, sollen direkt beim Einzelhändler nachfragen.

Ich habe eine belastete Packung in meinen Vorräten entdeckt: Was soll ich jetzt machen?

Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen, Sonja Pannenbecker, warnte vor dem Trinken der Milch: „Verbraucherinnen und Verbraucher sollten diese auf keinen Fall trinken und können die gekauften Verpackungen im Laden zurückgeben.“ Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Supermärkten zurückgeben, heißt es vonseiten der DMK. Das Geld dafür bekommen sie zurück.

Ich habe jetzt aber schon von der belasteten Milch getrunken: Muss ich mir jetzt Sorgen machen?

Die Wasserkeime können Erbrechen, Durchfall und Wundinfektionen führen. Ob der Konsum und welche Menge Milch diese Symptome zur Folge haben, hängt vom Alter, der körperlichen Konstitution oder möglichen Vorerkrankungen eines Menschen ab. Die DMK rät dazu, vorsorglich einen Arzt aufzusuchen, sobald sich Symptome bemerkbar machen.

Die Produktion eines Lebensmittelwerks muss hohen Hygienestandards entsprechen: Wie können da Keime reinkommen?

Ursache für die Keime in der Milch aus dem Werk in Everswinkel bei Münster ist laut DMK eine defekte Dichtung an der Produktionsanlage. Die Produktion sei gestoppt, die defekte Dichtung ausgetauscht, die Anlage gereinigt worden. Die DMK teilt mit: „Die Ursache für die Verunreinigung wurde zweifelsfrei identifiziert und zwischenzeitig behoben.“

Könnten auch andere Produkte betroffen sein, die im selben DMK-Werk hergestellt wurden?

Nein. „Mit absoluter Sicherheit kann ausgeschlossen werden, dass auch andere Produkte betroffen sind, die in diesem DMK-Werk hergestellt wurden oder werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der DMK. Betroffen sei außerdem ausschließlich Ware aus diesem Werk.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich noch weitere Fragen habe?



Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice das DMK unter der Hotline Tel. 0251 2656 7371 oder per E-Mail unter dmk@buw.de.

