Keine Angst vor der Zukunft

Regensburg.Herr Mattes, wie steht es mit der Luftqualität in Deutschland? Werden wir uns an Fahrverbote für bestimmte Automobile wie kürzlich in Hamburg gewöhnen müssen, um unsere Klimaziele nicht zu verfehlen?

Bernhard Mattes: Es gibt bessere Instrumente für die Luftqualität in Städten als Fahrverbote. Innovationen leisten einen höheren Beitrag. Allein die natürliche Bestandserneuerung durch moderne Dieselfahrzeuge wird in den kommenden Jahren zu einer erheblichen Steigerung der Luftqualität führen. Seit 1990 sind nach offiziellen Angaben des Umweltbundesamtes die Stickoxidemissionen im Straßenverkehr in Deutschland um 70 Prozent gesunken – trotz einer um etwa die Hälfte gesteigerten Verkehrsleistung. Die Luft in Deutschland ist also immer sauberer geworden. Richtig ist: Wir haben kein Flächenproblem, sondern Überschreitungen der Jahresgrenzwerte an einigen Hotspots. Die Stundengrenzwerte werden überall eingehalten. Wir gehen davon aus, dass die Stickoxid-Jahresmittelwerte in nächster Zeit deutlich sinken werden, weil die Maßnahmen, die auf dem Dieselgipfel mit der Bundesregierung vereinbart wurden, greifen.

Welche Rolle werden Städte spielen, wenn es um die Entwicklung von Mobilität geht? Werden im Konzept urbaner Mobilität noch Autos vorkommen?

Bis zum Jahr 2050 werden nach Prognosen etwa 70 Prozent der Menschen weltweit in Städten leben. Die Stadt spielt daher eine herausragende Rolle bei der Planung einer funktionierenden Mobilität von Menschen und Gütern. Weltweit gilt aber auch, dass der Wunsch der Menschen nach individueller Mobilität stark ausgeprägt ist und gerade in Schwellenländern weiter zunimmt. Der weltweite Pkw-Markt, der aktuell bei rund 85 Millionen Autos liegt, wird in wenigen Jahren die 100-Millionen-Marke überschreiten. Das heißt: Das Auto gehört heute und auch in Zukunft zur urbanen Mobilität.

Aber unter komplett anderen Vorzeichen als bisher?

Unsere Lösungen liegen in emissionsarmen Antrieben, in der Vernetzung, in der Digitalisierung und im vernetzten und automatisierten Fahren. Ob Carsharing oder Ridesharing – gefragt sind effiziente, kundenspezifische Mobilitätsangebote und eine kluge Vernetzung der Verkehrsträger. Der VDA hat die Plattform Urbane Mobilität ins Leben gerufen, in der Konzepte für die urbane Mobilität gemeinsam von Städten und Industrie umgesetzt werden sollen.

Der Automobilmarkt ist mehr denn je auf Wachstumskurs – zu diesem Ergebnis kam eine von der Strategieberatung Oliver Wyman und dem VDA gemeinsam erstellte Studie. Ist das der Tatsache geschuldet, dass Ihr Verband schon im Namen ein Bekenntnis zur „Automobilindustrie“ abgibt? Wie würden Sie Ihr Selbstverständnis formulieren?

Die erwähnte Studie ist auf belastbaren Daten und Zahlen erarbeitet worden, das ist wissenschaftlich fundiert und korrekt. Alle Prognosen müssen mit Szenarien arbeiten, dies ist auch hier erfolgt. Dass der automobile Weltmarkt weiter wächst, darüber sind sich alle Experten einig. Denn das Potenzial in Schwellenländern – von China ganz zu schweigen – ist groß. Unsere Aufgabe als Automobilverband ist es, in einer offenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern über die bestmöglichen Lösungen zu diskutieren. Wir wollen mit nachvollziehbaren Argumenten überzeugen. Es geht immer um die Balance zwischen Industrie- und Umweltpolitik. Die Mobilitätswünsche der Menschen sind zudem ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor – und sie gehören zu den Grundlagen einer freiheitlich-demokratischen Ordnung. Innovation ist der Schlüssel. Die deutsche Automobilindustrie stemmt mit über 40 Milliarden Euro mehr als ein Drittel der gesamten weltweiten F&E-Ausgaben der Automobilbranche. Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie – und ich spreche hier nur vom Inland – ist 2017 im Jahresdurchschnitt auf 820000 Mitarbeiter gestiegen. Das sind 12000 Beschäftigte mehr als im Vorjahr und das höchste Niveau seit 27 Jahren. Dabei sind es nicht nur die Großunternehmen, sondern auch insbesondere die Mittelständler, bei denen ein Großteil der direkt in der Automobilindustrie Beschäftigten arbeitet. Es ist gerade auch für die Demokratie wichtig, dass der VDA die aktuellen wirtschafts-, verkehrs-, handels- und umweltpolitischen Themen mitgestaltet. Verbände haben eine vom Grundgesetz vorgegebene Aufgabe.

Welche volkswirtschaftliche Rolle wird die Autobranche künftig spielen?

Themen wie Digitalisierung und Vernetzung, neue Technologien und Mobilitätsformen sowie immer strengere Regulierungen führen zu enormen Herausforderungen für die Automobilindustrie. Sie hat zwar in den vergangenen Jahren ihren Absatz weltweit kontinuierlich steigern können. Doch es gibt kein Unternehmen in der deutschen Automobilindustrie, das sich auf dem Erreichten ausruhen würde. Sie investieren vielmehr massiv in neue Technologien. Die Hersteller und auch ein Großteil der Zulieferer befinden sich aufgrund ihrer konsequenten Internationalisierung derzeit in einer wirtschaftlich guten Position. Wir gehen davon aus, dass die Automobilindustrie auf ihrem Wachstumskurs bleibt – und ihre gesamtwirtschaftlich herausragende Rolle beibehält.

2018 werden doppelt so viele deutsche Autos im Ausland produziert wie im Inland. Wie gefährlich sind Handelskriege für Ihre Branche?

Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung sind eng mit dem freien Zugang zu den Märkten verknüpft. Deshalb sehen wir die zunehmenden protektionistischen Tendenzen in wichtigen Regionen der Welt mit großer Sorge. Dass ausgerechnet die USA jetzt diese Abschottungsinstrumente einsetzen, passt überhaupt nicht in unsere Zeit. In einer weltweit vernetzten Wirtschaft nutzen Zollschranken niemandem. Gerade die USA sollten sich bewusst sein, dass neue Zölle auch die eigenen Unternehmen und Verbraucher empfindlich treffen können. Die deutsche Automobilindustrie engagiert sich weiter für freien und fairen weltweiten Handel und setzt sich gegen protektionistische Maßnahmen ein. So schwierig die Lage jetzt ist: Das transatlantische Verhältnis bleibt wirtschaftlich und politisch zentral.

Nach Jahren bei BMW waren Sie zwei Jahrzehnte für die Ford Company tätig. Was glauben Sie, wo würde Henry Ford heute ansetzen? Was würde ihm aus technologischer und gesellschaftspolitischer Sicht einfallen?

Deutschland ist Autoland – und verfügt über eine mehr als 130-jährige Automobilerfahrung. Auch künftig sind die beiden Grundpfeiler des Erfolgs – Innovation und Internationalisierung – zentral für unsere Industrie. Die Herausforderung besteht darin, die klassischen Kenntnisse im Automobilbau zu sichern und gleichzeitig massiv in die neuen Technologien zu investieren. Schnelligkeit und Flexibilität werden noch entscheidender für den unternehmerischen Erfolg und damit für die gesamte Branche. Das Produkt Automobil wird auch künftig für die Menschen von besonderer Bedeutung sein – denn es ermöglicht individuelle Mobilität, unabhängig von starren Fahrplänen.

