Arbeit Keiner da zum Arbeiten An vielen Stellen spürt oder sieht man es: In Deutschland fehlen Arbeitskräfte. Warum das gerade jetzt so ist und was sich ändern muss, erfährst du hier.

dpa

Mail an die Redaktion Viele Restaurants suchen Personal. Foto: Frank Molter/Frank Molter/dpa

Nach über zwei Jahren Corona-Krise haben sich viele auf den Sommer gefreut. Sie wollten auf Konzerte und andere Veranstaltungen gehen, wieder häufiger im Lieblingsrestaurant essen und vielleicht in den Urlaub fliegen. Doch ganz so rosig wie erhofft, läuft es nicht. Konzerte fallen aus, das Restaurant hat nicht immer auf und an den Flughäfen herrscht Chaos. All das hat einen gemeinsamen Grund: Es fehlen dort Arbeitskräfte.

Woher das Problem kommt

Professor Enzo Weber weiß, warum. Er arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und sagt: „Die Personallücken sind in der Corona-Krise entstanden.“ Es sei zwar nicht so, dass massenweise Menschen aus diesen Berufen weggegangen sind. Doch einige gingen eben doch und arbeiteten dann anderswo, etwa für Lieferdienste oder Supermärkte. Ihre Arbeitsplätze wurden in der Krise nicht wieder aufgefüllt. Es gab erstmal keinen Bedarf.

„Jetzt aber machen Restaurants und viele andere wieder richtig auf und alle versuchen, die Personallücken kurzfristig zu füllen“, sagt Enzo Weber. „Aber so schnell geht das einfach nicht.“ Wichtig zu wissen ist auch: Schon vor Corona fehlten in manchen Bereichen aus anderen Gründen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, etwa in Kitas oder in der Pflege.

Was helfen könnte

Doch wie kann man das Problem lösen? Für die Situation an den Flughäfen hat die deutsche Regierung nun etwas vorgeschlagen. Denn an vielen Flughäfen müssen Leute zurzeit oft ewig lange warten, weil Personal etwa bei der Sicherheitskontrolle fehlt. Die Regierung will darum Menschen aus anderen Ländern zu uns holen, die an den Flughäfen aushelfen. „Das ist aber eine absolute Notmaßnahme“, sagt Enzo Weber. Wichtig sei eine langfristige Zuwanderung von Menschen, die in Deutschland arbeiten und leben wollen.

Notwendig sei es auch, grundsätzlich etwas an den Arbeitsbedingungen zu verändern. „Arbeitgeber müssen ihr Angebot verbessern und die Menschen überzeugen, bei ihnen zu arbeiten“, sagt Enzo Weber. Das ginge unter anderem über eine bessere Bezahlung oder auch über mehr Mitbestimmung bei den Arbeitszeiten, findet der Professor.