Umwelt Klimademos zum Trotz: SUVs boomen Jedes fünfte neuzugelassene Auto in Deutschland ist mittlerweile ein SUV. In 2019 entspricht das bisher 20,3 Prozent.

Von Heike Haala

Jedes fünfte neugelassene Auto in Deutschland ist ein SUV.

Hamburg.SUVs (Sports Utility Vehicle) polarisieren in Zeiten eines wachsenden ökologischen Bewusstseins so stark wie kaum ein anderer Fahrzeugtyp. Liebhaber schätzen die erhöhte Fahrposition und die Geländegängigkeit, Kritiker bemängeln den im Vergleich zu vielen anderen Autos oft höheren Verbrauch an Platz und Kraftstoff.

Aller Kritik zum Trotz aber erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Wie das Statistikportal Statista am Donnerstag meldete, boomen SUVs in Deutschland. Jedes fünfte neuzugelassene Auto ist demnach mittlerweile ein SUV. Während sie laut Statista im Jahr 2014 noch 9,8 Prozent aller Neuzulassungen ausmachten, lag dieser Anteil im Jahr 2018 bei 18,3 Prozent. Im Zeitraum von Januar bis Juni 2019 habe der Anteil bei 20,3 Prozent gelegen. Insgesamt wurden im Jahr 2014 laut Statista noch 296714 SUVs zugelassen, im Jahr 2018 waren es schon 630005. Rund 376 000 Sport Utility Vehicles (SUV) wurden von Januar bis Juni in Deutschland neu zugelassen – das entspricht einem Wachstum von etwas mehr als 15 Prozent.

