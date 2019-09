Anzeige

Theorien Knappheit fördert Zukunft Bestsellerautor Erik Händeler warf im Wirtschaftszeitung Businessclub einen Blick in die Arbeitswelt von Morgen.

Von Robert Torunsky

Mail an die Redaktion Erik Händeler referierte im Wirtschaftszeitung Businessclub. Er sagt: „Arbeit ist, Probleme zu lösen. Und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die Arbeit ausgehen.“ Foto: Stefan Hanke

Regensburg.Mehr als 100 Mitglieder und Gäste des Wirtschaftszeitung Businessclubs waren am Mittwochabend in die Regensburger Continental Arena gekommen, um sich von Bestsellerautor Erik Händeler (50) „Die Geschichte der Zukunft“ erzählen zu lassen.

Der bekannte Zukunftsforscher kokettierte zu Beginn seines unterhaltsamen Vortrags auch gleich mit dem Titel: „Die Zukunft ist offen, denn der Mensch ist frei in seinem Handeln und wir können nicht wissen, wie er sich entscheiden wird.“ Dennoch gäbe es Dinge, die bereits heute ziemlich sicher seien, etwa, dass neue Märkte, Infrastruktur und Arbeitsmethoden sowie Innovationen aus ökonomischer Knappheit entstünden. Das sei in der Historie schon öfters der Fall gewesen, wie Händeler anschaulich mithilfe der Kondratjew-Theorie der langen Strukturzyklen erklärte. „Aus der Knappheit entsteht die Zukunft. Als die englischen Unternehmer im 18. Jahrhundert mit Tierkraft nicht mehr hinterherkamen, Bergwerke zu entwässern und den Blasebalg bei der Eisenschmelze anzutreiben, haben sie James Watt gebeten, ihnen eine Dampfmaschine zu entwickeln.“

Ähnlich sei es auch bei der Eisenbahn, der Elektrizität, dem Auto und dem Computer gewesen. „Egal, zu welcher Zeit wir leben, und welcher Generation wir angehören, wir arbeiten immer mit einem bestimmten Mix an Werkzeugen und Kompetenzen.“

Faktorkosten ändern sich

Diese Produktionsfaktoren würden nicht gleichmäßig mit der gesamten Volkswirtschaft mitwachsen, deshalb änderten sich die relativen Faktorkosten. Irgendwann würde ein Produktionsfaktor dann zu knapp und teuer, so dass es sich nicht mehr lohne, zu investieren. „Und dann wird es ungemütlich, dann gibt es eine Wirtschaftskrise“, so Händeler.

Der größte „Flaschenhals“ ist für ihn gesamtwirtschaftlich aktuell nicht der Bereich Energie und Umwelt. „Ich bin diesbezüglich sehr optimistisch. Wir werden beispielsweise Fenster haben, die Strom erzeugen können, und wandeln Klärschlamm in Kohle um.“

Wenn man einen Mittelständler frage, welche Probleme er denn hätte, dann würden nicht die Energiekosten, sondern der Fachkräftemangel und die steigenden Lohnnebenkosten genannt, die, durch einen Mangel an Gesundheit, sich entsprechend entwickeln würden.

Dieser Mangel werde, laut Händeler, die Gesellschaft zu Veränderungen zwingen: „Weil die Welt so komplex geworden ist, waren wir historisch gesehen noch nie so angewiesen auf das, was andere können oder wissen.“

Die systemische Produktivität werde deshalb viel wichtiger als die Einzelleistung: „Drei Mittelmäßige, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Super-Crack, bei dem es aber nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzubringen. Die Knappheit, die heute den Veränderungsdruck erzeugt, liegt also in der Arbeitskultur, in der Fähigkeit, mit Wissen zwischen Menschen produktiv zu arbeiten“, so Händeler.

Chef als Konfliktentscheider

Hier bräuchte es einen Wandel, sowohl im fachlichen als auch im disziplinarischen Sinne. Befehl und Gehorsam funktionierten nicht mehr, denn die Gedankenarbeit könne nicht befohlen werden. Heutzutage müssten sich vom Chef bis zur Fachkraft alle hinterfragen lassen, um produktiver zu werden.

Gerade angesichts des steigenden Anteils der selbstverantwortlichen Arbeit brauche es in den Unternehmen eine klare Verantwortlichkeit, ja sogar mehr Chef denn je. „Aber eben weniger auf der fachlichen Ebene, sondern eher in der Funktion des Konfliktentscheiders. Er sorgt dafür, dass Leute mit guten Ideen nicht nach zwei Sätzen von Neidern, Blendern und Wadlbeißern gestört werden“, erklärt Händeler.

Im Unternehmen müsse ein Klima herrschen, wo auch die schrägsten Meinungen geäußert werden könnten. Eine am Eigennutz orientierte Denke wie der Werbeslogan „Unterm Strich zähle ich“ sei kontraproduktiv, denn „ökonomischer Wettbewerb wird durch die Kultur der Zusammenarbeit entschieden“. Diese ist für Händeler der künftige Wohlstandsgarant.

