Computer Köln: Das Mekka der Computerspiel-Fans Als die Gamescom 2009 eröffnete, war sie vor allem ein Treff für Hardcore-Spieler. Heute ist die Messe ein Besuchermagnet.

Von Jonas-Erik Schmidt

Köln.Die Gamescom ist ein Ort, an dem sehr viel gleichzeitig passiert. Die Messehallen sind abgedunkelt, aber von grellen Bildschirmen durchzogen. Auf der einen Seite treffen sich beschlipste Fachbesucher, auf der anderen kostümierte Spielefans in den Fantasie-Outfits ihrer Lieblingshelden. Vor mancher Bühne hopsen Hunderte Menschen zu lauten Elektro-Beats, um kostenlose T-Shirts zu fangen. In den Schlangen vor den Blockbuster-Spielen warten andere ausgesprochen geduldig und stundenlang mit einem Campinghocker.

Es ist zu erwarten, dass man diese Szenen auch wieder in der kommenden Woche erlebt, wenn die Gamescom 2018 (21. bis 25. August) in Köln stattfindet. Bei all den knalligen Bildern, Neuheiten und Branchenzahlen schwingt in diesem Jahr allerdings auch etwas mit, das der schnelllebigen Digitalszene recht fremd ist: ein Gefühl für Geschichte. Der Grund: ein Jubiläum. Es ist die zehnte Gamescom.

Nicht nur Fachmesse, auch Event



Heute kann man sich leicht verlaufen, wenn man die Gamescom besucht. Massiv gewachsen ist die Messe nämlich tatsächlich. „In so einer schnellen Branche kann man nie zehn Jahre vorausschauen. Aber wir hatten damals eine Vision“, sagt Tim Endres von der Koelnmesse, verantwortlich für die Gamescom. Er rechnet vor: „2009 sind wir mit rund 450 Ausstellern gestartet – in diesem Jahr werden wir die 1000-Aussteller-Marke knacken. Im vergangenen Jahr hatten wir 355 000 Besucher – im ersten waren es rund 245 000.“

Die Gamescom ist Fachmesse und Event zugleich. Jenseits der nackten Zahlen zieht sie ihre Bedeutung daraus, eine Art Vergrößerungsglas für die Video- und Computerspielszene zu sein. Was vor 30 Jahren noch absolute Nische war, schwappt heute weit in den Mainstream, inklusive einer unüberblickbaren Zahl an Subkulturen.

„Die Gamescom ist mehr als eine Messe geworden.“ Tim Endres von der Koelnmesse, verantwortlich für die Gamescom



Es gibt Hardcore-Gamer und Gelegenheitsspieler, eine YouTube-Community und Rollenspieler, Retro-Fans aus den 80ern und nach neuem Technik-Schnickschnack gierende Bastler. All sie soll eine einzige Messe abbilden. Die Gamescom nennt sich selbst das „weltweit größte Event für Computer- und Videospiele“ – mit Betonung auf Event. „Die Gamescom ist mehr als eine Messe geworden“, sagt Tim Endres.

2016 war der altehrwürdige Kölner Dom Teil davon. Er blieb bis spätabends geöffnet und inszenierte sich mit einer Musik- und Lasershow. 2017 kam die Kanzlerin zur Eröffnung, was die Branche als „Ritterschlag“ feierte. Zu Zeiten der Killerspiel-Debatten vor einigen Jahren wäre so ein Besuch undenkbar gewesen. In diesem Jahr wollen Land und Stadt zur Jubiläumsmesse das Rheinufer illuminieren. Die Spiele sind in der Gesellschaft angekommen.

Die Kehrseite: Die Gamescom macht seltener weltweite Schlagzeilen bei bahnbrechenden Neuheiten. „Die Gamescom ist eine eindeutige Besuchermesse. Man muss also hin, wenn man etwas erleben will“, sagt Patrik Schönfeldt vom Verband für Deutschlands Video- und Computerspieler.

Warten wie im Freizeitpark



In endlose Warteschlangen vor Blockbuster-Spielen würde er sich nicht stellen, sagt Schönfeldt. „Aber man kann es vielleicht mit einem Freizeitpark vergleichen, in dem man auch mal drei Stunden für eine Achterbahn ansteht.“

Die Frage ist, wo die Grenze des Freizeitparks Gamescom erreicht ist. Kann man zu groß werden? Was den Platz angeht, erstmal nicht. Derzeit habe die Gamescom 200 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, sagt Tim Endres. Das Messegelände umfasse aber 280 000 Quadratmeter. „Wir haben noch Luft.“

Gamescom stark gewachsen Der Start 2009: Die Video- und Computerspielmesse öffnete 2009 erstmals in Köln. Sie löste damals die Gamesconvention in Leipzig ab. In Köln sahen die Verantwortlichen des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware mehr Perspektiven.

Die Messe heute: Bis heute ist die Gamescom stark gewachsen.