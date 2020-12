Anzeige

Autoindustrie Kommt der Mini bald aus Regensburg? Die Folgen eines harten Brexits könnten sich für die Oberpfalz auszahlen. Noch aber hüllt sich der Konzern in Schweigen.

Mail an die Redaktion Die Produktion des Mini könnte sich nach Deutschland verlagern. Regensburg ist für den E-Mini im Gespräch. Foto: epa Anita Maric/picture alliance / dpa

Regensburg.Wird die elektrische Version des Mini bald im Regensburger BMW-Werk produziert? Wieder einmal spürt das „Handelsblatt“ dieser Frage nach. Doch der Konzern gibt sich dazu bislang bedeckt. Eine Anfrage an die Presseabteilung im Regensburger Werk bleibt unbeantwortet.

Aus den Äußerungen von BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter lässt sich aber dergleichen erahnen. Gegenüber dem „Handelsblatt“ wies er darauf hin, dass die Fabrik Leipzig ab 2024 den Mini Countryman produziert und weitere Modelle in Deutschland gebaut werden könnten. Schon 2017 fiel in diesem Zusammenhang der Name des BMW-Werkes in Regensburg als mögliche Produktionsstätte.

Der Autobauer sucht derzeit nach Strategien für den Fall, dass nach dem Brexit kein Handelsabkommen zustande kommt. „Das kostet uns pro Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag, darauf werden wir reagieren müssen.“ Man habe entsprechende Pläne in der Schublade. Diese sollen vor allem die Mini-Fertigung betreffen, sagte Peter.

Er kündigte auch an, dass zunächst die in Großbritannien produzierten Mini-Modelle für alle Kunden teurer würden. Langfristig werde die Zollsituation darüber entscheiden, wo künftig der Mini produziert werde. Im November hatte der Autobauer bekanntgegeben, dass eine Mini-Produktion mit dem Hersteller Great Wall in China vereinbart worden sei. Die Fahrzeuge seien aber vorrangig für den chinesischen Markt bestimmt.

Dass in Regensburg eine E-Variante des Mini entstehen könnte, liegt auf der Hand. Das Werk produziert bereits jetzt für BMW entsprechende Modell. Im Herbst hatte Werkleiter Frank Bachmann bei einer Pressekonferenz vermeldet, dass der Autohersteller viel Geld in die Hand nehmen werde und am Oberpfälzer Standort eine Batteriefertigung aufbaue. Ab 2022 sollen komplette Hochvoltbatterien in Regensburg produziert werden. Laut dem Leiter Planung und Produktion Motoren und E-Antriebe im Konzern, Michael Nikolaides, heißt das für BMW: „Im Jahr 2020 haben wir in der E-Antriebsproduktion Vollgas gegeben.“ Ende 2021 sollen elf Modelle elektrifiziert angeboten wird, zwei Jahre später bereits 25. (ig)