Umfrage Konjunkturprognose: Es geht aufwärts Die IHK stellte die Ergebnisse ihrer aktuellen Erhebung vor. Die regionale Wirtschaft kommt mit einem blauen Auge davon.

Von Katrin Hirmer

Mail an die Redaktion Der IHK-Präsident Michael Matt (l.), die Bereichsleiterin für Standortpolitik der IHK, Sibylle Aumer, und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes stellten ihre Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn vor Foto: Monika Weigert

Regensburg.„Wir sehen jetzt wieder ein Licht am Ende des Tunnels“, sagte der Präsident der IHK Oberpfalz-Kelheim, Michael Matt, als er die aktuelle Konjunkturumfrage vorstellt. Dafür hatte die IHK rund 400 Unternehmen aus der Gegend befragt. Matt befürchtete schon, nichts Neues verkünden zu können, doch die neuste Umfrage zeigt ein optimistisches, wenn auch uneinheitliches Bild mit starken Schwankungen.

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes erklärte: „Im Herbst 2019 waren die Geschäftserwartungen der Branchen Industrie, Dienstleistungen und Bau sowohl für das Inlands- als auch das Auslandsgeschäft in den negativen Bereich gerutscht.“ Die Befürchtungen, dass dies so bliebe, seien aber im Wesentlichen nicht so eingetreten. Vor allem im Einzel- und Großhandel, im Tourismus und Bau berichtet man von einer guten Geschäftslage. Dennoch seien die Auftragsbücher etwa bei Automobilzulieferern für herkömmliche Antriebe, in der Chemieindustrie und beim Maschinenbau nicht gefüllt. Die Binnenwirtschaft sei laut Helmes aber ein wichtiger Treiber: „Die positiven Einkommenseffekte der hohen Beschäftigungszahl in der Region wirken nach.“

„Wir stellen fest, dass sich der regionale Arbeitsmarkt immer mehr von der konjunkturellen Situation entkoppelt.“ IHK-Präsident Michael Matt



Über den Arbeitsmarkt sagte Matt: „Wir stellen fest, dass sich der regionale Arbeitsmarkt immer mehr von der konjunkturellen Situation entkoppelt.“ Gründe dafür seien der Fachkräftemangel, der demografische Wandel und die steigende Zahl der Erwerbstätigen. Aktuell wollen zwei Drittel der befragten Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl konstant halten, 18 Prozent wollen aufstocken und rund 16 Prozent wollen Personal abbauen.

Die zuletzt sehr schwachen Exportzahlen blieben auf einem niedrigen Niveau, stiegen jedoch tendenziell an. Da China einer der wichtigsten Handelspartner ist, interessiert auch die hiesige Wirtschaft, wie sich die Corona-Erkrankung ausbreite. „Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind im Moment beschränkt, weil in China noch Feiertage sind“, erklärte Helmes. „Aber wenn die Schließung der Firmen weiter andauert, kann es zu Lieferengpässen kommen.“

Sowohl Helmes als auch Matt bemängelten fehlende Unterstützung durch die Politik. „52 Prozent der Unternehmen sehen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Risiko für die eigene Geschäftsentwicklung“, sagte Helmes. Matt ergänzte, die Unternehmen forderten, die Wirtschaftspolitik ganz oben auf die Agenda zu setzen. Dabei gehe es um bessere Standortbedingungen, steigende politische Akzeptanz fürs Unternehmertum, Abbau bürokatischer Belastungen wie die Kassenbon-Pflicht und Entscheidungen zu Lasten der heimischen Wirtschaft, wie etwa die Unternehmenssteuern. Zudem, sagte Matt, könne die Politik beim Fachkräftemangel helfen: „Dazu muss die Politik zusätzliche Anreize schaffen, um Frauen und Ältere zur Erwerbstätigkeit zu motivieren.“ Auch die Fachkräftezuwanderung müsse gefördert werden. Außerdem sei ein wichtiges Zukunftsprojekt, bei dem die verstärkte Unterstützung der Politik gefragt sei, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Regenburg-Hof.

