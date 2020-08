Anzeige

Börsen Dax verliert - Konjunkturskeptiker ziehen sich zurück Am deutschen Aktienmarkt nimmt die Konjunkturskepsis wieder zu.

Merken

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.

Anziehende Corona-Infektionszahlen und warnende Worte der US-Notenbank mit Blick auf die Wirtschaftslage verunsicherten am Donnerstag die Anleger. Hinzu kommt die anhaltende Sorge um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem setzt US-Präsident Donald Trump auch in Sachen Iran auf Konfrontation.

All dies sorgte am vorletzten Tag der Handelswoche für deutliche Kursabschläge. Der Dax verlor bis zum Nachmittag 1,27 Prozent auf 12.812,19 Punkte. Damit hält sich der Leitindex aber weiter im Bereich um die 12.750 bis 12.850 Zähler. Am Nachmittag veröffentlichte US-Konjunkturdaten, die schwächer als erwartet ausgefallen waren, wirkten sich zunächst nicht zusätzlich belastend aus. Der MDax sank um 0,96 Prozent auf 27.138,07 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 fiel um 1,3 Prozent.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Federal Reserve die wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie hervorgehoben und eine langsamere Erholung für die weltgrößte Volkswirtschaft prognostiziert. Einige Mitglieder der US-Notenbank hatten sich zugleich dafür ausgesprochen, „irgendwann“ für mehr Klarheit beim künftigen Zinspfad zu sorgen, während es im letzten Protokoll noch hieß, dass dies auf einem der nächsten Treffen geschehen solle.

Unter den Einzelwerten standen Delivery Hero und Wirecard im Blick, nachdem die Deutsche Börse am Vorabend mitgeteilt hatte, dass der insolvente Zahlungsabwickler am Montag Dax und TecDax verlassen muss. Dafür steigt - wie bereits erwartet - der Online-Essenslieferdienst Delivery in den Leitindex auf und der Laserspezialist LPKF zieht in den Technologiewerte-Index ein. Im MDax ging es für Delivery um knapp 1,8 Prozent abwärts. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

Die Anteilsscheine von Aixtron, die für Delivery in den MDax aufsteigen, gaben ebenfalls nach und verloren 1,3 Prozent. Hornbach Baumarkt dagegen legten um 1,6 Prozent zu. Sie werden von Montag an die Papiere des Spezialmaschinenbauers für die Chipindustrie im SDax ersetzen.

Am Rentenmarkt betrug die Umlaufrendite wie am Vortag minus 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 145,48 Punkte. Der Bund Future gewann 0,35 Prozent auf 177,13 Euro.

Der Euro notierte bei 1,1816 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:200820-99-236603/5