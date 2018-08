Kreativerlebnis statt Essfabrik

Besondere Kantinenkonzepte

Mit der „Familie des Tages“ essen

Ganz schlicht „La Cantina“ heißt die Kantine einer Werbeagentur am östlichen Stadtrand von Paris. Kantinen-Chef Jean-Pierre Bourhis hat hier ein Konzept umgesetzt, das sich ganz an den Bedürfnissen der Kreativen orientiert. Die Kantine ist den größten Teil des Tages ein moderner Working Space, den man sich mit anderen teilt. Für drei Stunden wird er in ein Restaurant umfunktioniert. Das passt nicht nur zum Arbeitsalltag der Angestellten, sondern ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Gegessen wird zusammen an langen Tafeln. Bourhis holt dazu die Gäste am Eingang ab und stellt sie zu „Familien des Tages“ zusammen. Wie bei einem Familienessen auch teilen sich diese dann die Gerichte. Bezahlen können die Mitarbeiter mit einer kantineneigenen App. Doch damit nicht genug: Jede Woche steht ein anderer Koch der Pariser Gastroszene am Herd. Die Gastköche können auf diese Weise auf sich und ihre Küche aufmerksam machen. Die Kantine soll so auch zur Plattform für Trends und zum Ort der Inspiration für die Mitarbeiter werden.

Kochbuchbistro bei Electrolux

In Bier geschmortes Wurzelgemüse mit Honig. Waadtländer Saucisson mit gedünstetem Wirz und Gruyère-Crème oder Rindfleisch in Kokosmilch mit Kurkuma-Reis – die Küche im Marmite Tasty im Electrolux-Haus in Zürich orientiert sich am „Kochbuch des Monats“, das jeweils aus den unzähligen Kochbüchern im Regal des „Kochbuch-bistros“ ausgewählt wird. Hinter diesem Gastronomiekonzept steckt Andrin Willi, Chefredakteur der Zeitschrift für Ess- und Trinkkultur. Als Electrolux für seine Kantine einen neuen Pächter suchte, kam Willi mit seiner Idee zum Zug. Der Marmite-Verlag befindet sich ebenfalls im Electrolux-Gebäude, auch die Verlagsmitarbeiter können dort essen. „Wir wollten keine klassische Kantine. Das Kochbuchbistro spricht emotional an und spiegelt den Spirit der Zeitschrift wider. Für uns ist das eine bereichernde und wohltuende Zusammenarbeit“, sagt Lisa Schmidt, PR-Managerin bei Electrolux. Im gemütlichen Tasty wird nicht nur gegessen, man trifft sich dort auch zum Brainstorming und zu gemeinsamen Kaffeepausen.

Essenszeit im besten Sinne

Beim Kekshersteller Bahlsen begann die Erfolgsgeschichte von „Essenszeit“, einer Agentur, die inzwischen 26 Betriebsrestaurants betreibt und Unternehmen in Sachen Betriebsgastronomie berät. „Essenszeit“ hat das Konzept der „Mehrwert-Ernährung“ entwickelt. Es basiert auf frischer Zubereitung, qualitativ hochwertigen, ökologischen und regionalen Lebensmitteln und anspruchsvollen Kreationen. Erfunden hat es der Koch Dietmar Hagen für Bahlsen. Die Fritteuse zu entsorgen und die Currywurst vom Speiseplan zu nehmen, galt damals als revolutionär. Hagen setzte stattdessen auf Überraschungseffekte und Abwechslung. In seinen Betriebsrestaurants werden die Speisepläne Woche für Woche individuell neu gestaltet – saisonal inspiriert. Rezepturen werden kontinuierlich neu- und weiterentwickelt. Bei Bahlsen hat das „Essenszeit“-Konzept noch eine weitere individuelle Note: Jeder Mitarbeiter darf dort mit den Köchen zusammen sein Lieblingsgericht zaubern. Im Falle von Firmenchef Michael Bahlsen ist dies zum Beispiel gebratene Lachsschnitte.

Fünf Kessel statt drei Sterne