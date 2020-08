Anzeige

Wirtschaft Krise macht erfinderisch Trotz Corona sollten Betriebe auf Innovation setzen – gerade jetzt könnte das zu neuen Chancen und Lösungen führen.

Dr. Heiner Pollert, Jurist

Außenansicht

Inmitten der global grassierenden Pandemie durch das Coronavirus steigt die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Anfang des Jahres noch schnitt die Bundesrepublik beim Innovationsindikator 2020 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie nur mittelmäßig ab. Stagnation wäre ein alternativer Ausdruck – in Sachen Innovation treten wir auf der Stelle. Doch was hat das mit der aktuellen Krise zu tun? Grundsätzlich gilt: Womit sich Unternehmen in solchen Krisenzeiten am wenigsten beschäftigen, ist die Förderung der eigenen Innovationskraft. Schließlich bedeutet die Entscheidung für die Entwicklung innovativer Technologien meist einen großen Investitionsaufwand. Das Kapital fließt verständlicherweise vielmehr in lebenserhaltende Maßnahmen für den Betrieb. Dabei ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um an die Innovationen von morgen zu denken!

Innovation trotz Krise

In der Zeit der letzten Wirtschaftskrise 2008 entstanden beispielsweise Start-ups, die heute zu den großen Namen in ihrer Branche zählen, wie etwa Whatsapp oder Airbnb. Ohne die Krise hätten sich viele disruptive Ideen vielleicht gar nicht erst entwickelt. Denn in Krisenzeiten sichern Unternehmen ihre Existenz, wenn sie auf die veränderte Situation flexibel reagieren. Dies erfordert schnelles Handeln und das Vermögen, um die Ecke zu denken – jetzt kommt es auf den deutschen Erfindergeist an. Wer als Gewinner aus der Krise hervorgehen will, muss aus der betrieblichen Prozessroutine heraustreten. Krisen liefern die Reize, aus denen Grundlagentechnologien entstehen, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren.

Resilienz sollte Fokus sein

Auf solchen Sprunginnovationen fußen nicht nur künftige Wachstumsfelder, sondern sie halten auch Chancen von hohem wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Wert bereit und können zudem Lösungen zur Bewältigung der aktuellen Krise liefern. Eine klare Investitionsstrategie liefert außerdem die nötige Grundlage, um auch über die Krisenzeit hinaus zu bestehen. Kreativität, Flexibilität und Schnelligkeit gilt es jetzt mehr denn je zu beweisen. In diesem Zusammenhang sollte fortan das Wort „Resilienz“ – also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne wesentliche Beeinträchtigung zu überstehen – einen deutlich höheren Stellenwert in unserem Wortschatz genießen als „Krise.“

Der Autor ist Gründer der Patentpool Group. Außerdem ist er seit 2010 erster Vorsitzender des Deutschen Instituts für Erfindungswesen e.V

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.