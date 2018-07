Unternehmen Krones bestätigt Wachstumsziel Die Umsätze haben im zweiten Quartal angezogen. Beim Gewinn besteht allerdings noch etwas Nachholbedarf.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blick in die Krones-Produktion in Neutraubling Foto: B. Fleischmann

Neutraubling.Die Neutraublinger Krones AG befindet sich nach eigenen Angaben weiter auf Kurs, um seine Jahresziele zu erreichen. Wie der führende Hersteller in der Verpackungs- und Abfülltechnik am Donnerstag mitteilte, konnte das Unternehmen im zweiten Quartal 2018 den leichten Umsatzrückgang des ersten Quartals aufholen. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz im Vergleich zum hohen Vorjahreswert von 1775,2 Millionen um 0,9 Prozent auf 1790,8 Millionen Euro. Währungseffekte belasteten den Umsatz mit einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, hieß es. Akquisitionen, also Übernahmen anderer Unternehmen, hatten laut Krones keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erlöse.

Zunehmendes Wachstum

Insgesamt liege der Umsatz laut Mitteilung nach den ersten sechs Monaten 2018 im Rahmen der Planungen. Im dritten Quartal dürfte sich nach Einschätzung des Vorstands das Wachstum beschleunigen. Krones ist zuversichtlich, das Wachstumsziel von sechs Prozent im Gesamtjahr 2018 zu erreichen. Eine solide Basis hierfür würden der hohe Auftragseingang und Auftragsbestand bieten.

Der Ausblick Ziel wird erreicht: Krones hält an den Prognosen für das Wachstum und das Ergebnis für das Gesamtjahr 2018 fest. Man strebt im Konzern ein Umsatzplus von sechs Prozent an. Die Ertragskraft soll mit einer Marge beim EBT (Ergebnis vor Steuern) von 7,0 % stabil bleiben.

Ziel wird verfehlt: Bei der dritten Zielgröße, dem Working Capital im Verhältnis zum Umsatz, wird das Ziel von 26 auf 28 % angehoben. Diese Messgröße ist ein Indikator für einen effizienten Einsatz des Kapitals. Weniger ist also besser.

Der Auftragseingang stieg von Januar bis Juni 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 13,2 Prozent auf 2014,8 Millionen Euro. Dabei ist laut Krones zu berücksichtigen, dass die Preiserhöhung zum 1. Mai nicht für Angebote galt, die bereits in Verhandlung waren. Deshalb habe sich die Preiserhöhung im Berichtszeitraum noch nicht wesentlich auf das Orderverhalten der Kunden ausgewirkt. Akquisitionseffekte hätten keine spürbaren Auswirkungen auf den Auftragseingang gehabt. Ende Juni 2018 lag der Auftragsbestand mit 1464,1 Millionen Euro um 27,4 Prozent höher als im Vorjahr (1148,8 Million Euro). Dieser Auftragsbestand ermöglicht es Krones nach eigenen Angaben, mögliche Veränderungen im Auftragseingang aufgrund der Preisanpassungen auszugleichen, ohne die gleichmäßige Auslastung der Fertigungskapazitäten zu gefährden.

Kein Gewinnplus

Die leicht verbesserten Umsätze konnte Krones laut Mitteilung im ersten Halbjahr 2018 nicht für Gewinnzuwächse nutzen. Verantwortlich hierfür seien hauptsächlich weiter anziehende Kosten für Material und Personal. Im gestiegenen Personalaufwand spiegelten sich die Tariferhöhungen wider, die im ersten Quartal 2018 auch zu einer einmalig höheren Dotierung der Rückstellungen führten.

Von Januar bis Juni ging das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 112,7 Millionen Euro zurück. Währungseffekte belasteten das EBT mit einem mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Die EBT-Marge verringerte sich in den ersten sechs Monaten von 6,8 Prozent im Vorjahr auf 6,3 Prozent. Im zweiten Quartal 2018 blieb die EBT-Marge im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 6,3 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet Krones weiterhin mit einer EBT-Marge von 7,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern fiel im Berichtszeitraum um 6,7 Prozent auf 76,9 Millionen. Euro. Von 2,64 Euro im Vorjahr auf 2,45 Euro ging das Ergebnis je Aktie zurück.

Die Reaktion der Börse auf die Zahlen blieb unauffällig. In einem deutlich anziehenden Gesamtmarkt mit einem Plus von rund eineinhalb Prozent stieg die Krones-Aktie bis zum Mittag um etwas weniger als ein Prozent.

Weitere Artikel aus der Wirtschaft in Ostbayern