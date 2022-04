Anzeige

Abfüllindustrie Krones erhöht die Preise Lieferengpässe und lange Durchlaufzeiten von Projekten machen dem Neutraublinger Unternehmen zu schaffen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug der Krones AG am Werk in Neutraubling. Foto: Uwe Moosburger

Neutraubling.Die Krones AG dreht an der Preisschraube: Neumaschinen und -anlagen werden teurer. Das gab das Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

Zwar habe sich der Markt zwei Jahre nach Beginn der Covid-19-Pandemie sichtlich erholt. Krones könne eine gute Auftragslage sowie eine solide Basis für 2022 vermelden. „Bedingt durch die anhaltend hohe Nachfrage aus dem Markt verlängern sich aktuell die Durchlaufzeiten von Projekten stark und ziehen sich bis in das Jahr 2023 hinein“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Parallel dazu bestünden nach wie vor erhebliche Lieferengpässe bei bestimmten Materialien sowie Störungen in der globalen Wertschöpfungskette, die zu weiteren Kostensteigerungen führten. „Krones sieht es deshalb als notwendige Maßnahme, die Preise für alle Maschinen und Anlagen in der Abfüll- und Verpackungstechnik sowie der Prozesstechnik zum 1. April 2022 um weitere 4 Prozent anzuheben“, so das Unternehmen.